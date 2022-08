Belgio: 10 luoghi bellissimi da vedere per innamorarsene

Nonostante non sia uno dei Paesi più estesi, il Belgio racchiude al suo interno una miriade di meraviglie tra borghi fiabeschi, antichi castelli, luoghi ricchi di storia e paesaggi da cartolina. Ve lo raccontiamo grazie a 10 luoghi che fanno innamorare, a partire da Bruges, il borgo gioiello delle Fiandre che non ha bisogno di presentazioni, la "Venezia del Nord" dai romantici canali in cui si specchiano i tipici e variopinti edifici. (Nella foto, scorcio di Bruges)