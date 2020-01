Londra: in un locale si potrà fare la vera colazione da Tiffany

editato in: da

Chi ha subito il fascino del celebre e iconico film Colazione da Tiffany, avrà immaginato almeno una volta di essere Audrey Hepburn e gustare una deliziosa ed elegante colazione tra le decorazioni di quel blu accattivate ormai conosciuto e riconosciuto in tutto il mondo.

A Londra, da Febbraio, si potrà fare una vera colazione da Tiffany. Il Blue Box Café infatti arriva nella città cosmopolita proprio a San Valentino in uno spazio al piano terra di Harrods, dove un tempo c’era il Fendi Café.

Proprio qui, nella sede dei grandi magazzini di lusso più famosi al mondo, si potrà fare colazione con croissant al burro, uova al tartufo e caviale. Non era forse il sogno di tutte, quello di sentirsi esattamente come la protagonista del romanzo di Truman Capote?

L’apertura del Blue Box Café è prevista per il 14 Febbraio e si tratta di un evento tanto atteso quanto sperato: è infatti il primo café d’Europa firmato dalla più esclusiva gioielleria del mondo.

L’elegantissimo locale, al primo piano dei grandi magazzini di lusso a Brompton Road sarà allestito con i colori iconici rappresentativi dell’azienda e il suo arredamento ricalcherà il già presente Blue Box Café a New York. Non mancherà l’utilizzo della pietra amazzonite, i motivi floreali e faunistici dipinti a mano e tutto ciò che celebra e omaggia l’heritage dell’azienda.

La mise en place poi sarà un incanto, come l’azienda di gioielli ci ha abituato con gli anni, tutto sarà caratterizzato dal blu Tiffany: piatti, tazze per il tè e tovaglie per un’esperienza all’insegna della bellezza e del gusto.

Il Blue Box Café di Londra sarà aperto tutti i giorni dalla colazione alla cena. Per vivere questa esperienza, come protagonisti dell’iconico film, è necessario prenotare un tavolo tramite il sito dei grandi magazzini Harrods.

Nel menù spiccano piatti e ingredienti d’eccezione come il salmone affumicato delle Isole Faroe e le uova al tartufo. Non manca poi un accurata selezione di portate per chi sceglierà di prolungarsi nel locale anche per la cena.

Esattamente come in una fiaba, la colazione da Tiffany ha inizio. Pronti a viverla?