PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Il bellissimo villaggio di Yvoire

Sulla penisola del Bas-Chablais, a ridosso del Lago Lemano (spesso chiamato Lago di Ginevra), ovvero uno dei più grandi bacini d’acqua dolce dell’Europa occidentale, c’è un piccolo borgo in cui si avverte istantaneamente un prezioso equilibrio tra pietra, acqua e vegetazione. Il suo nome è Yvoire e prende vita tra Ginevra ed Évian-les-Bains, lungo la riva francese del lago, in un punto strategico che per secoli ha controllato la navigazione e gli antichi collegamenti commerciali diretti verso la valle del Rodano e l’Italia.

Proprio questa funzione militare convinse il conte Amedeo V di Savoia a fortificare l’abitato a partire dal 1306, trasformandolo in una cittadella protetta da mura, torri e porte monumentali. Le case in pietra sembrano nate insieme alle fortificazioni, mentre vicoli lastricati, balconi ricchi di fioriture e piccole piazze raccontano una storia rimasta sorprendentemente fedele alle proprie origini.

Il suo soprannome è “Perla del Lago” e si capisce subito il motivo solamente osservandolo: un castello domina ancora il promontorio, le facciate sembrano riflettersi direttamente nell’acqua e il verde delle piante ammorbidisce il carattere severo delle architetture medievali. Dopo un lungo periodo trascorso come semplice villaggio di pescatori e agricoltori, gli anni ’50 del ‘900 hanno segnato una nuova rinascita grazie alla valorizzazione del patrimonio storico e floreale. Premi internazionali dedicati alla fioritura hanno consolidato la sua fama, fino all’ingresso tra i Borghi più belli di Francia, riconoscimento riservato ai centri storici di maggiore valore culturale e paesaggistico.

Cosa vedere a Yvoire

Le testimonianze del glorioso passato difensivo di questo villaggio di Francia si palesano lungo le strade acciottolate, svelando dettagli che meritano un’osservazione attenta. Ogni edificio racconta frammenti di vita quotidiana legata alla pesca, al commercio lacustre, alle guarnigioni militari.

Il Castello di Yvoire

Il simbolo del borgo domina ancora la punta della penisola. Costruito all’inizio del XIV secolo per volontà di Amedeo V di Savoia, aveva il compito di sorvegliare il traffico sul Lago di Ginevra e controllare una delle vie commerciali più importanti dell’epoca.

L’imponente mastio quadrangolare rimane il tratto più riconoscibile dell’edificio. Oggi il castello appartiene a privati e gli interni restano chiusi al pubblico, mentre la sua sagoma continua a rappresentare l’immagine più simbolica di Yvoire.

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Le mura e le porte fortificate

Gran parte della cinta muraria medievale è arrivata quasi totalmente intatta fino ai giorni nostri. Due porte fortificate, quella di Nernier e quella di Rovorée, segnano ancora gli antichi accessi al villaggio.

Attraversarle permette di ripercorrere il tragitto seguito per secoli da mercanti, viaggiatori e soldati. Bastioni, torri di guardia e fossati ricordano il passato militare del borgo molto prima della sua vocazione turistica.

Il Jardin des Cinq Sens

Tra i luoghi più affascinanti c’è il Jardin des Cinq Sens (Giardino dei Cinque Sensi), realizzato nell’antico orto del castello e insignito del riconoscimento francese di Jardin Remarquable. Il progetto prende ispirazione dagli orti medievali, nei quali piante aromatiche, medicinali e ornamentali convivevano all’interno di spazi protetti.

Un labirinto formato da siepi accompagna il percorso attraverso oltre 1.300 varietà vegetali. Rose profumate, salvia all’ananas, piccoli frutti, fontane e alberi da frutto stimolano vista, tatto, olfatto, gusto e udito in modo naturale. Anche i giardinieri partecipano all’esperienza, condividendo curiosità botaniche e antiche tradizioni legate alle coltivazioni.

La chiesa di Saint-Pancrace

La chiesa di Saint-Pancrace, riconosciuta Monumento Storico, presenta un caratteristico campanile a bulbo rivestito in acciaio inox, elemento insolito che riflette la luce del lago durante gran parte della giornata.

L’interno conserva un’atmosfera raccolta, impreziosita da opere sacre e da un ambiente semplice che contrasta con la vivacità delle vie circostanti.

Il porto e il Lago di Ginevra

Gran parte del fascino di Yvoire nasce dal continuo dialogo con il lago. Porto turistico, porto dei pescatori e moli regalano prospettive differenti sul borgo.

Nelle giornate limpide lo sguardo raggiunge le Alpi, il massiccio del Giura e la costa svizzera, con Nyon perfettamente visibile sulla riva opposta. L’acqua cambia colore durante le ore della giornata, passando dal blu intenso ai riflessi argentati che hanno reso celebre questo tratto del Léman.

Le vie fiorite

Balconi colmi di gerani, glicini, rose rampicanti e cassette traboccanti di colori accompagnano gran parte della visita. La tradizione floreale rappresenta, infatti, un autentico motivo d’orgoglio per gli abitanti, tanto che il paesino è una delle località più scenografiche della regione.

Cosa fare a Yvoire

Yvoire è uno degli ormai quasi rari villaggi francesi che si apprezza anche attraverso piccoli gesti grazie a cui cogliere il suo carattere autentico. Occorre rallentare il ritmo per accorgersi che il vero spettacolo muta continuamente insieme alla luce, al lago e ai profumi.

Salire su un battello della navigazione del Lago di Ginevra : per osservare il profilo del borgo dall’acqua, prospettiva che valorizza castello, mura e campanile.

: per osservare il profilo del borgo dall’acqua, prospettiva che valorizza castello, mura e campanile. Assaporare i filetti di persico oppure l’omble chevalier : due specialità legate alla lunga tradizione della pesca sul lago.

: due specialità legate alla lunga tradizione della pesca sul lago. Visitare botteghe artigiane, gallerie d’arte e negozi : dedicati alla lavorazione del vetro, della ceramica e dei prodotti locali.

: dedicati alla lavorazione del vetro, della ceramica e dei prodotti locali. Raggiungere il Domaine de Rovorée-La Châtaignière : attraverso la via verde che collega il centro storico a questo grande parco affacciato sul lago.

: attraverso la via verde che collega il centro storico a questo grande parco affacciato sul lago. Concedersi una pausa in uno dei locali lungo il porto: lasciando che il panorama sulle montagne accompagni un pranzo oppure un aperitivo.

lasciando che il panorama sulle montagne accompagni un pranzo oppure un aperitivo. Arrivare nelle prime ore della mattina oppure nel tardo pomeriggio: per godere di un’atmosfera più tranquilla e una luce particolarmente suggestiva.

Dove si trova e come arrivare

Yvoire appartiene al dipartimento dell’Alta Savoia, nella regione Alvernia-Rodano-Alpi. Il borgo occupa una posizione privilegiata sulla sponda francese del Lago Lemano, tra Ginevra ed Évian-les-Bains. Thonon-les-Bains dista circa 15 km, mentre Ginevra ed Évian si trovano entrambe a circa 25 km.

L’automobile rappresenta la soluzione più pratica grazie ai collegamenti con le autostrade A40 e A41. Il centro storico resta riservato ai pedoni, mentre i parcheggi si trovano all’esterno della cinta medievale. Una valida alternativa arriva dal lago: collegamenti regolari uniscono Yvoire alla città svizzera di Nyon durante tutto l’anno, mentre nella bella stagione aumentano le corse turistiche lungo il Lago di Ginevra, molte delle quali effettuate dagli eleganti battelli Belle Époque.

Chi preferisce la bicicletta può seguire la ViaRhôna, itinerario ciclabile che attraversa paesaggi spettacolari tra rive lacustri, piccoli centri storici e panorami alpini. Per chi viaggia in treno, le stazioni di riferimento sono Thonon-les-Bains e Ginevra, entrambe collegate al borgo tramite autobus, automobile oppure navigazione lacustre.