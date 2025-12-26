Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Pieve di Teco è stato riconosciuto come uno dei borghi più belli d'Italia

Dimenticate le spiagge affollate e le aree più turistiche: siamo nel cuore verde dell’entroterra ligure, dove il tempo sembra scorrere con un altro ritmo. Pieve di Teco vi accoglie così, senza filtri. Camminate sotto i portici in pietra, curiosate tra le botteghe artigiane ancora vive, alzate lo sguardo verso palazzi che hanno visto passare secoli di mercanti e viaggiatori. È un borgo che non ha bisogno di raccontarsi troppo: basta attraversarlo per capirlo.

Siamo nell’Alta Valle Arroscia, provincia di Imperia, in uno di quei luoghi dove la Liguria mostra il suo volto meno conosciuto ma più genuino. Storia, tradizioni, paesaggio: qui tutto si intreccia senza forzature, con quella naturalezza che solo i posti rimasti fedeli a se stessi sanno avere. Riconosciuto come uno dei borghi più belli d’Italia, Pieve di Teco è tutto da scoprire.

Pieve di Teco tra i nuovi Borghi più belli d’Italia

Pieve di Teco ce l’ha fatta: ora è ufficialmente tra i Borghi più belli d’Italia. E diciamolo, se lo merita tutto. Entrare in questo club esclusivo significa mettere un sigillo su quello che chi conosce il borgo sa già da tempo. Non parliamo solo di palazzi antichi e scorci da cartolina: qui c’è la storia di un crocevia che per secoli ha collegato il mare ligure alle montagne piemontesi, con tutto il viavai di merci, idee e persone che potete immaginare.

Il bello? Il paese non si è snaturato per piacere a qualcuno. Ha custodito la sua anima medievale, ha tenuto in vita i mestieri di una volta, ha resistito alla tentazione di trasformarsi in un museo a cielo aperto. E poi c’è il centro storico che conquista al primo sguardo: una via principale coperta da portici continui, uno dietro l’altro, senza interruzioni.

Cosa vedere a Pieve di Teco

Cosa vedere a Pieve di Teco? Sono i portici il vero biglietto da visita di questo borgo in Liguria; con le arcate di pietra che vi accompagnano lungo tutta la via principale. Sotto queste volte il borgo ha fatto affari per secoli, e ancora oggi trovate botteghe, negozietti e laboratori artigiani. Cercate le calzolerie: qui le scarpe si fanno ancora a mano, ed è una tradizione che va avanti da generazioni.

Per chi ama le chiese antiche, la Pieve di Santa Maria della Ripa è il punto di partenza obbligato. È da qui che tutto è cominciato, il cuore spirituale del borgo fin dalle origini. Ma non fermatevi: oratori, santuari, vecchi conventi con affreschi che valgono la deviazione. Pieve di Teco era un centro religioso importante, e si vede.

Poi c’è lui: il teatro Salvini. Preparatevi a restare a bocca aperta. È minuscolo, tutto in legno, uno dei più piccoli d’Europa. Un gioiellino che sembra uscito da un’altra epoca. E non è un pezzo da museo: qui gli spettacoli si fanno ancora, perché questo borgo la cultura la vive, non la espone soltanto.

Fate un salto anche a palazzo Borrelli, elegante residenza ottocentesca che oggi ospita il Comune. E se volete qualcosa di diverso, il museo delle maschere vi sorprenderà: un viaggio curioso tra mondo contadino, simboli antichi e arte contemporanea.

Dove si trova Pieve di Teco e come raggiungerlo

Dove si trova uno dei borghi liguri più belli? Nel cuore verde della provincia di Imperia, incastonata nella Valle Arroscia come un piccolo tesoro nascosto. La posizione non è casuale: Pieve di Teco è sempre stata un ponte naturale tra il Mediterraneo e il Piemonte. Secoli fa ci passavano mercanti e viaggiatori, oggi ci passate voi.