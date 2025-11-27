iStock Il bellissimo Castello di Gradara di notte

Quando arriva l’inverno, il meraviglioso borgo di Gradara nelle Marche – con il suo centro storico medievale e il suggestivo Castello – si trasforma in un luogo incantato, pronto ad accogliere visitatori di ogni età.

Gradara, uno dei borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione, dal 30 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, si veste a festa: luci calde, decorazioni natalizie e un’atmosfera da fiaba fanno da cornice all’evento natalizio più atteso dell’anno. Passeggiare tra i suoi vicoli significa vivere la magia del Natale tra storia, tradizione e divertimento.

L’evento Castello di Natale trasforma Gradara in un borgo da sogno durante tutto il periodo delle feste. Nei giorni festivi e prefestivi si svolgeranno coinvolgenti visite guidate i “Christmas Experience”: tour e percorsi animati con turni – da prenotare sul sito ufficiale dell’evento – alle 10:30, 11:30, 14:30 e 16:00 per tutte le età alla scoperta del borgo in veste natalizia e della sua storia.

Tutte le domeniche e i giorni festivi il borgo delle Marche ospiterà anche il tradizionale bazar – nelle botteghe storiche – con artigianato artistico, idee regalo fatte a mano e souvenir, che permetterà di immergersi completamente nello spirito natalizio.

Tra le iniziative in programma ci sono poi spettacoli teatrali itineranti nel borgo, animazioni per bambini e eventi di giocoleria.

I più piccoli potranno partecipare a giornate speciali come quella del “Natale sotto l’albero” il 21 dicembre in Piazza Borgo Mercato per vivere la magia dell’arrivo di Babbo Natale e il 6 gennaio sarà poi la volta della Befana che raggiungerà Gradara con dolci e sorprese per bambini e famiglie.

Inoltre, concerti e momenti musicali, come il concerto d’organo nella chiesa di San Clemente il 30 novembre alle ore 18, contribuiranno a creare un’atmosfera magica e suggestiva in attesa del Natale.

Spettacoli animati itineranti

Il calendario degli eventi a Gradara offre anche tantissimi spettacoli animati itineranti lungo le vie del centro storico. Elfi, giullari e personaggi in costume accoglieranno i visitatori con giochi, animazioni e performance teatrali pensate per coinvolgere tutta la famiglia.

Ecco le iniziative più coinvolgenti per vivere un’esperienza immersiva nel borgo di Gradara:

La Via del Natale , 7-8 dicembre, orari: 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17. Spettacolo teatrale itinerante su prenotazione per una passeggiata magica nel borgo in compagnia di personaggi natalizi,

, 7-8 dicembre, orari: 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17. Spettacolo teatrale itinerante su prenotazione per una passeggiata magica nel borgo in compagnia di personaggi natalizi, Il giullare di Natale , 30 novembre, 14-21-28-30-31 dicembre e 2-3-4 gennaio, orari: 10:30 – 11. Un tour di Gradara su prenotazione in compagnia del giullare, il personaggio mitico del borgo in versione natalizia,

, 30 novembre, 14-21-28-30-31 dicembre e 2-3-4 gennaio, orari: 10:30 – 11. Un tour di Gradara su prenotazione in compagnia del giullare, il personaggio mitico del borgo in versione natalizia, Aspettando il Natale , 30 novembre, in compagnia dei simpatici elfi a spasso per Gradara,

, 30 novembre, in compagnia dei simpatici elfi a spasso per Gradara, Kalu e la sua giocoleria , 30 novembre, 21 dicembre e 4 gennaio: un divertente spettacolo per tutta la famiglia,

, 30 novembre, 21 dicembre e 4 gennaio: un divertente spettacolo per tutta la famiglia, Nonno Bolla e le sue 1000 bolle di sapone: 7-8-14-21-26-28 dicembre e 1-6 gennaio,

e le sue 1000 bolle di sapone: 7-8-14-21-26-28 dicembre e 1-6 gennaio, La sfilata della Corte Malatestiana, 14 dicembre, per le vie del borgo personaggi vestiti con abiti d’epoca che celebrano la Gradara Medievale e Rinascimentale.

L’atmosfera romantica e suggestiva del borgo, arricchita dalle luci e dai panorami delle colline marchigiane, rende Gradara perfetta per una visita in coppia o in famiglia, lontano dalle mete natalizie più affollate.

Il fiabesco borgo di Gradara si veste a festa e lo spirito natalizio regala ai visitatori un’esperienza magica tra storia, divertimento e calore umano per un Natale che non ti aspetti capace di emozionare visitatori di ogni età.

Per informazioni e prenotazioni dei tour, visitare il sito ufficiale del Castello di Natale a Gradara.