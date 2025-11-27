Vivi il Natale 2025 a Gradara, un borgo incantato dove la magia prende vita

Un viaggio tra luci, storia, visite guidate, spettacoli, atmosfere d’altri tempi nel cuore del borgo di Gradara nelle Marche durante le festività natalizie 2025

Foto di Sara Boccolini

Pubblicato: 27 Novembre 2025 15:30

iStock
Il bellissimo Castello di Gradara di notte

Quando arriva l’inverno, il meraviglioso borgo di Gradara nelle Marche – con il suo centro storico medievale e il suggestivo Castello – si trasforma in un luogo incantato, pronto ad accogliere visitatori di ogni età.

Gradara, uno dei borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione, dal 30 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, si veste a festa: luci calde, decorazioni natalizie e un’atmosfera da fiaba fanno da cornice all’evento natalizio più atteso dell’anno. Passeggiare tra i suoi vicoli significa vivere la magia del Natale tra storia, tradizione e divertimento.

Castello di Natale Gradara

L’evento Castello di Natale trasforma Gradara in un borgo da sogno durante tutto il periodo delle feste. Nei giorni festivi e prefestivi si svolgeranno coinvolgenti visite guidate i “Christmas Experience”: tour e percorsi animati con turni – da prenotare sul sito ufficiale dell’evento – alle 10:30, 11:30, 14:30 e 16:00 per tutte le età alla scoperta del borgo in veste natalizia e della sua storia.

Tutte le domeniche e i giorni festivi il borgo delle Marche ospiterà anche il tradizionale bazar – nelle botteghe storiche – con artigianato artistico, idee regalo fatte a mano e souvenir, che permetterà di immergersi completamente nello spirito natalizio.

Tra le iniziative in programma ci sono poi spettacoli teatrali itineranti nel borgo, animazioni per bambini e eventi di giocoleria.

I più piccoli potranno partecipare a giornate speciali come quella del “Natale sotto l’albero” il 21 dicembre in Piazza Borgo Mercato per vivere la magia dell’arrivo di Babbo Natale e il 6 gennaio sarà poi la volta della Befana che raggiungerà Gradara con dolci e sorprese per bambini e famiglie.

Inoltre, concerti e momenti musicali, come il concerto d’organo nella chiesa di San Clemente il 30 novembre alle ore 18, contribuiranno a creare un’atmosfera magica e suggestiva in attesa del Natale.

Eventi di Natale 2025 a Gradara nelle Marche
@SiViaggia - Sara Boccolini
Un particolare angolo del borgo di Gradara addobbato per le feste

Spettacoli animati itineranti

Il calendario degli eventi a Gradara offre anche tantissimi spettacoli animati itineranti lungo le vie del centro storico. Elfi, giullari e personaggi in costume accoglieranno i visitatori con giochi, animazioni e performance teatrali pensate per coinvolgere tutta la famiglia.

Ecco le iniziative più coinvolgenti per vivere un’esperienza immersiva nel borgo di Gradara:

  • La Via del Natale, 7-8 dicembre, orari: 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17. Spettacolo teatrale itinerante su prenotazione per una passeggiata magica nel borgo in compagnia di personaggi natalizi,
  • Il giullare di Natale, 30 novembre, 14-21-28-30-31 dicembre e 2-3-4 gennaio, orari:  10:30 – 11. Un tour di Gradara su prenotazione in compagnia del giullare, il personaggio mitico del borgo in versione natalizia,
  • Aspettando il Natale, 30 novembre, in compagnia dei simpatici elfi a spasso per Gradara,
  • Kalu e la sua giocoleria, 30 novembre, 21 dicembre e 4 gennaio: un divertente spettacolo per tutta la famiglia,
  • Nonno Bolla e le sue 1000 bolle di sapone: 7-8-14-21-26-28 dicembre e 1-6 gennaio,
  • La sfilata della Corte Malatestiana, 14 dicembre, per le vie del borgo personaggi vestiti con abiti d’epoca che celebrano la Gradara Medievale e Rinascimentale.

L’atmosfera romantica e suggestiva del borgo, arricchita dalle luci e dai panorami delle colline marchigiane, rende Gradara perfetta per una visita in coppia o in famiglia, lontano dalle mete natalizie più affollate.

Il fiabesco borgo di Gradara si veste a festa e lo spirito natalizio regala ai visitatori un’esperienza magica tra storia, divertimento e calore umano per un Natale che non ti aspetti capace di emozionare visitatori di ogni età.

Per informazioni e prenotazioni dei tour, visitare il sito ufficiale del Castello di Natale a Gradara.

Eventi per il Natale a Gradara nelle Marche
@SiViaggia - Sara Boccolini
In compagnia di Babbo Natale e un elfo birichino

