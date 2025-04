Fonte: iStock Veduta di Morcote

Sono più o meno 700 gli abitanti di Morcote, affascinante borgo della Svizzera. Eppure, nonostante le poche centinaia di persone che lo abitano, è una vera e propria perla da scoprire. Vi basti pensare che questo suggestivo paesino affacciato sulle limpide acque del Lago di Lugano, nel 2016 è entrato a far parte dell’associazione “I borghi più belli della Svizzera”, e nel 2023 è stato riconosciuto come uno dei “Best Tourism Villages” dall’Organizzazione Mondiale del Turismo. Tutte premesse che fanno istantaneamente capire che è un posto che vale assolutamente la pena visitare.

Dove si trova Morcote

Lo abbiamo definito un paradiso nascosto sul Lago di Lugano, e non c’è niente di più vero: Morcote è incastonato sulle sponde di questo magnifico specchio d’acqua, dove si riflettono le imponenti montagne che impreziosiscono il Canton Ticino, in Svizzera. Sorge quindi a pochi passi dal confine italiano, tanto che è possibile arrivarci prendendo un treno fino a Lugano per poi proseguire con un autobus.

In alternativa lo si può raggiungere in auto e persino in battello (sempre da Lugano), godendosi un piacevole viaggio sul lago. Un piccolo consiglio: per questa ultima opzione, in particolare nei periodi di alta stagione, è opportuno verificare gli orari sui siti ufficiali e prenotare in anticipo.

Cosa vedere a Morcote

Morcote si presenta come un borgo abbarbicato, quasi fosse in bilico su un’altura, che pare rimasto fermo nel tempo. Invita i suoi visitatori a passeggiare tra le sue caratteristiche stradine acciottolate, le antiche case patrizie, i monumenti architettonici e una vegetazione subtropicale lussureggiante. Poi ci sono i giardini fioriti, le piccole abitazioni che si arrampicano sulle pendici e storie in ogni angolo, che narrano di una località dalla bellezza che sembra non sfiorire mai.

Chiesa di Santa Maria del Sasso

La pittoresca Chiesa di Santa Maria del Sasso è stata edificata sulla sommità del borgo, come a fare da guardiana dell’abitato. Risale al XIII secolo ed è raggiungibile tramite una scalinata monumentale di circa 380 gradini che parte dal centro del paese, ma che senza ombra di dubbio valgono tutta la fatica richiesta. Da lassù, infatti, c’è una vista panoramica eccezionale sul Lago di Lugano e sui monti da cui è incorniciato.

Fonte: iStock

Si presenta con una facciata sobria ma elegante e con un interno di grande valore storico e artistico, ricco di atmosfera e spiritualità.

Case con portici

Passeggiando per le antiche vie di Morcote è quasi impossibile non notare un susseguirsi di graziose case antiche con portici. Anzi, ad essere del tutto onesti rappresentano una delle caratteristiche architettoniche più distintive del borgo. Risalenti a periodi compresi tra il XIV e il XVI secolo, sono un esempio di architettura tradizionale ticinese, e sono realizzate con materiali locali, come la pietra e il legno.

Il portico ha una funzione pratica, ovvero quello di proteggere gli abitanti dal sole e dalla pioggia, e in passato fungeva anche da posto di socializzazione e di riposo.

Chiesa di Sant’Antonio Abate

Molto interessante è anche la Chiesa di Sant’Antonio Abate, il santo protettore degli animali e dei contadini. Di origine romanica con modifiche gotiche e barocche, ha un aspetto sia sobrio che elegante e interni decorati con affreschi e dipinti che raffigurano scene religiose.

Impossibile rimanere indifferenti alla bellezza dell’altare maggiore, che è senza ombra di dubbio uno degli elementi più pregevoli della chiesa, ornato con un’opera d’arte ricca di simbolismo e di profonda intensità spirituale. Altrettanto irresistibile è la sua posizione panoramica: sorge sopra il borgo di Morcote, anche a sottolineare l’importanza della religione nella vita quotidiana della comunità locale.

Parco Scherrer

È quasi difficile crederci considerando che siamo in Svizzera, ma come vi abbiamo accennato precedentemente, il borgo di Morcote è avvolto da una lussureggiante vegetazione subtropicale, che si può ammirare soprattutto presso il Parco Scherrer. Esteso anch’esso su un pendio, si rivela un esempio straordinario di giardino paesaggistico ed è il frutto della visione di Hermann Arthur Scherrer, un commerciante tessile originario del Canton San Gallo, che progettò questo parco con l’idea di ricreare un microcosmo che unisse piante provenienti da tutto il mondo, in una cornice che sembrava quasi un’opera d’arte vivente.

Fonte: iStock@Wirestock

Per adattarsi alla peculiare morfologia del terreno, il parco è stato distribuito su più livelli collegati tra loro tramite sentieri, ponti e scale, spesso impreziositi da fontane e statue che ricordano l’architettura classica e orientale. Ma come è possibile che qui sopravvivano persino piante esotiche? La risposta è molto semplice: Morcote si trova nella parte meridionale della Svizzera, una zona caratterizzata da un microclima piuttosto favorevole alla crescita di piante che normalmente prosperano in climi più caldi. Per questo motivo, oggi il parco ospita specie provenienti da Asia, Africa, America e Europa, alcune delle quali molto rare e difficili da trovare altrove (specialmente nel Vecchio Continente).

Non mancano ville e padiglioni costruite in uno stile che mescola elementi tradizionali e orientali, edificati dunque con l’obiettivo di potersi integrare perfettamente con l’ambiente circostante. Ne è un esempio il tempietto greco che si trova sulla sommità del parco, da cui si può godere di una vista emozionante.

Torre del Capitano

Essendo un borgo da sogno arrampicato sui fianchi di un’altura, Morcote offre davvero numerosi punti panoramici che tolgono il fiato, come accade a chi ha il coraggio di salire sulla Torre del Capitano. Oggi simbolo del paese, fu originariamente costruita come parte di un sistema difensivo per proteggere il borgo dalle incursioni nemiche e mantiene ancora molti degli elementi originari, tanto da emanare un magnetico fascino medievale.

Non vi sorprenderà quindi sapere che attualmente è una delle attrazioni più visitate del paese, in quanto vi si può accedere e salire per contemplare il poetico paesaggio da una suggestiva terrazza panoramica. È consigliabile verificare gli orari di apertura, poiché l’accesso può variare a seconda del periodo.

Cimitero Monumentale

Ad avere un certo fascino, ma anche un’importanza spirituale, è il Cimitero Monumentale di Morcote. Pur avendo una funzione funeraria, infatti, è in grado di distinguersi per la sua bellezza, il valore artistico e il significato culturale. Manco a dirlo, pure questo angolo carico di storia è situato in una posizione panoramica, scelta tipica di molte città e paesi dell’epoca perché, oltre a essere un luogo di memoria e di contemplazione, doveva servire anche per apprezzare la bellezza della natura.

Un posto ricco di monumenti, tombe e cappelle in stile neoclassico, risalenti a diverse epoche storiche, alcuni dei quali decorati con motivi simbolici, come angeli, croci, corone d’alloro, e altre figure religiose e allegoriche. Il tutto mentre si passeggia tra viali alberati progettati con lo scopo di creare un’atmosfera di tranquillità e riflessione.

Swing the World

E se non si è ancora stanchi del bellissimo paesaggio in cui è immerso questo borgo, basta raggiungere Swing the World: è un’incredibile altalena panoramica situata vicino alla Chiesa di Santa Maria del Sasso. Per arrivarci basta intraprendere una breve passeggiata che parte dal centro del paese.

Cosa fare a Morcote

Morcote permette di fare anche una serie di esperienze incantevoli, attività dedicate al relax combinato a natura, cultura e storia. In sostanza, è il posto ideale per chi cerca un viaggio tranquillo e ricco di bellezza.

Passeggiata sul Lungolago

Uno dei modi migliori per godersi lo spirito di questo borgo che pare quasi incanto è fare una passeggiata sul suo pittoresco lungolago. Passo dopo passo si possono infatti ammirare giardini ben curati, le già ampiamente citate piante esotiche e la vista mozzafiato sulle montagne. Disponibili per una piacevole sosta, inoltre, ci sono bar e ristoranti.

Fonte: iStock

Escursioni e Trekking

Ve lo abbiamo già detto: Morcote è un borgo avvolto da rigogliosa natura. Per questo motivo, si rivela anche un punto di partenza ideale per coloro che si vogliono dedicare a escursioni e trekking. Si possono percorrere sentieri che si arrampicano sulle colline circostanti, come quelli che portano alla Chiesa di Santa Maria del Sasso o verso il Monte Arbostora. Ma a disposizione, ovviamente, ci sono pure avventure più impegnative.

Giro in barca (e non solo) sul Lago di Lugano

Sarebbe davvero un peccato visitare Morcote e non approfittare dell’occasione per fare un giro in barca sul magnifico Lago di Lugano, un modo per apprezzare l’incredibile panorama da un punto di vista diverso rispetto a quello che offre il borgo. In più, il lago si presta perfettamente anche per fare altre attività acquatiche, come il kayak o il paddleboarding.

Eventi e Festival

Pur essendo un paese piccino, Morcote nel corso dell’anno offre un’ampia varietà di eventi culturali e sociali che riflettono la sua ricca tradizione e vitalità comunitaria. Oltre a mostre temporanee e una serie di attività educative, vi sono regolarmente concerti e performance artistiche con artisti di rilievo. Interessante è anche la tradizionale “Castagnata” autunnale, dove assaporare specialità locali come le castagne arrosto e i formaggi freschi.