I borghi italiani dell’artigianato: perle sempreverdi

Per conoscere la storia e la cultura dei territori che attraversiamo durante un viaggio slow, bisogna andare a caccia dei borghi che custodiscono antichi e preziosi mestieri artigianali. Lavorazioni e segreti giunti immutati sino ai giorni nostri. Tra botteghe e musei, sono tantissimi i manufatti unici e pregiati da scoprire da Nord a Sud, ciascuno unico nel suo genere. Nell'Alto Molise, ad esempio, Agnone si distingue per la produzione di campane. La tradizione peculiare di questo grazioso centro in provincia di Isernia si tramanda di padre in figlio dall'anno Mille, con le stesse tecniche usate dai maestri del Medioevo e del Rinascimento. Ci sono, però, tanti altri borghi dell'artigianato da non lasciarsi sfuggire: scopriamone alcuni. (In foto, Agnone).