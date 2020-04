Un vecchio autobus di Londra è ora diventato una casa per le vacanze

editato in: da

C’era una volta un autobus londinese, come quelli che siamo abituati a vedere nei film ambientati negli anni ’60. Rosso e a due piani, la linea era quella del 148, come riporta l’insegna originale, insieme al nome del celebre quartiere Notting Hill. E ora quell’autobus è diventato una residenza estiva.

Una casa sicuramente molto insolita e affascinante questa, ma per Roberto Marino, ideatore del progetto, quel bus londinese è molto di più, un sogno che si avvera.

Roberto, conosciuto anche con il soprannome di Bob, ama le sfide. E così dopo aver avuto il compito di costruire tre bungalow in legno presso il camping Ponte Barberino in Val Trebbia si preparava a realizzare la prova più grande di sempre: realizzare un camper stanziale da costruire su una base meccanica derivata da un veicolo automobilistico.

La scelta del mezzo è stata sicuramente la parte più complessa finché Roberto non ha visto lui, quell’autobus londinese con il quale è stato amore a prima vista. Il mezzo di trasporto era malridotto ma ci ha pensato Bob a sistemarlo il tutto, degno di quel soprannome che fa riferimento al celebre cartone Bob Aggiustautto.

Dopo un lungo anno di lavoro che ha visto coinvolta anche l’intera famiglia di Roberto, ecco che il camper era stato trasformato in una residenza a tutti gli effetti. Il piano superiore è destinato alla zona notte con due camere e un bagno, il piano terra invece ospita la zona living e la cucina. Non manca il patio esterno che fa da terrazza per godersi un po’ la natura circostante.

Cinquanta giorni di lavoro invece per il restyling. Tutto è pensato nei minimi dettagli, dai servizi tecnici al riscaldamento interno. Anche la verniciatura, ovviamente vintage, ha contribuito a riportare in vita il bus 148 in una veste completamente inedita.

Il risultato è piaciuto così tanto che il camping è diventato un luogo di pellegrinaggio e così, Roberto e sua moglie Silvia hanno realizzato un piccolo regalo per i visitatori: un biglietto originale del bus dell’epoca per permettere a tutti di fare un viaggio nel tempo.