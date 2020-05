Il segreto della felicità? Noleggia un finlandese

editato in: da

Per il terzo anno consecutivo, secondo il World Happiness Report 2020 i finlandesi sono risultati il popolo più felice del mondo. Lo studio, che viene condotto ogni anno dalle Nazioni Unite, si basa sull’analisi del benessere delle popolazioni di 156 Paesi del mondo. Analizza quanto l’ambiente sociale, urbano e naturale influenzino la felicità di una popolazione e la Finlandia ha vinto in tutto.

Ora, però, i finlandesi hanno deciso di condividere il loro segreto. Tutti possono imparare a essere felici come loro con dei consigli personalizzati. Anche a distanza. L’Ente che si occupa della promozione turistica della Finlandia ha lanciato un’iniziativa social chiamata “Rent a Finn goes Virtual” (“noleggia un finlandese diventa virtuale”) che aiuta a sentirsi più felici e a guardare con fiducia al futuro, imparando le abitudini quotidiane dei finlandesi.

Attraverso una serie live streaming, gli esperti spiegano come trarre beneficio “alla maniera finlandese” dai diversi ambiti del quotidiano. Si può anche approfondire gli argomenti richiedendo una sessione individuale di 15 minuti via Teams, Hangouts o Skype con le “Guide Virtuali” alla felicità.

La serie di “live social” comprende diverse sessioni da 60 minuti e si concentra su cinque diverse aree dello stile di vita finlandese, utili a ritrovare una stabile sensazione di felicità.

Gli incontri vertono sull’alimentazione (“Eat with a Finn”), sul benessere interiore (“Relax with a Finn”), sull’attività fisica (“Be active with a Finn”) e sul tempo libero (“Spend time with a Finn”), per poi arrivare a una sesione più generale in cui viene rivelato il segreto della felicità (“Be happy with a Finn”). A tale proposito vi sveliamo che è previsto un tour del pittoresco villaggio di Mathildedal, per trovare la chiave della felicità grazie a molti indizi che si incontrano lungo il tour virtuale. Mettetevi comodi su una sedia…

Prima di scegliere quale “live” seguite, si può fare un test di felicità: non costa nulla ma serve ad avere un risultato individuale sul proprio livello di stress e di equilibrio mentale. Il test si chiama “Hintsa” perché è stato sviluppato da dalla Hintsa Performance, una società di coaching finlandese che aiuta persino i piloti di Formula 1 oltre a dirigenti aziendali a ottenere i risultati desiderati. Il responso arriverà via mail in pochi minuti con il proprio “life balance report” e con alcuni consigli utili su come ridurre lo stress e migliorare le proprie performance.