La libreria più bella del mondo è un labirinto di testi in cui perdersi

Fonte: Ufficio Stampa The Last Bookstore

Sono tante le meraviglie che appartengono al mondo che abitiamo, le stesse che ci spingono a viaggiare intorno al globo e a esplorarlo in lungo e in largo. Alcune di queste portano la firma di Madre Natura, altre invece sono costruite dall’uomo e si sono trasformate con il tempo nei simboli di città e Paesi interi.

Eppure è proprio all’ombra dei monumenti iconici e dei luoghi più celebri delle destinazioni che visitiamo, che si nascondono tesori preziosi che tutti dovremmo conoscere. Scrigni delle meraviglie che ci forniscono un accesso privilegiato a storie, cultura e sapere.

Stiamo parlando delle librerie, quei locali che profumano di carta e di inchiostro, di stampa e bellezza. Sono grandi e maestose, sono piccole e segrete, alcune sono famosissime, altre meno conosciute, ma non per questo meno straordinarie. E poi c’è lei: The Last Bookstore, una delle più grandi librerie del mondo, un labirinto di testi in cui perdersi e immergersi per vivere un’esperienza al di fuori dell’ordinario.

Si trova in California la libreria più straordinaria del mondo

900 miglia di paesaggi mozzafiato, caratterizzati da scogliere, spiagge scintillanti bagnate dall’acqua del Pacifico, foreste di sequoia e maestose montagne: questa è la California. Un luogo magico e incredibile che ospita alcune delle attrazioni più iconiche del mondo intero.

Organizzare un viaggio nel Paese degli Stati Uniti è sempre un’ottima idea, e i motivi sono piuttosto intuibili. Le cose da fare e da vedere qui sono tantissime, e tutte sono destinate a incantare e a stupire. E poi c’è Los Angeles, la casa di Hollywood, il luogo dove i sogni diventano realtà.

Ed è proprio nella città del sud della California che vogliamo portarvi oggi, per parlarvi di un luogo straordinario che renderà felici tutti gli amanti dei libri. Al 453 di S. Spring St., infatti, esiste una delle librerie più grandi del mondo. Ma non sono solo le sue dimensioni a renderla speciale, né tanto meno il ricercatissimo design, ma è quel labirinto di testi situato al secondo piano che è un invito a perdersi e immergersi nel sapere dell’umanità.

Fonte: Ufficio Stampa

Perdersi e immergersi in un labirinto di libri: succede a Los Angeles

Il suo nome è The Last Bookstore ed è la libreria più grande della California, nonché una delle più straordinarie del mondo intero. Si tratta di una tappa immancabile per gli amanti dei libri che sono in visita a Los Angeles.

Ad attendere viaggiatori, cittadini e appassionati di lettura, ci sono migliaia di libri e di dischi ospitati su una superficie di oltre 20.000 metri quadrati ricavati tra i locali di una vecchia banca degli anni ’70. Questi numeri rendono The Last Bookstore la più grande libreria di testi nuovi e usati di tutta la California.

Sono molti i dettagli che rendono speciale e unico questo luogo. Soffitti altissimi e pilastri di marmo, infatti, si trasformano nella cornice perfetta di un paradiso di storie e culture, mentre i libri, quelli da leggere e da sfogliare, sono diventati parte integrante dell’arredamento stesso. I testi, infatti, sono stati utilizzati per creare delle sculture inedite e straordinarie che puntellano tutti gli angoli dell’edificio.

La libreria si sviluppa su due piani: la parte inferiore, luminosissima, è riservata ai libri acquistabili, che qui si possono anche sfogliare e leggere in una delle poltrone in pelle situate nel mezzo di un suggestivo open space. Salendo al piano superiore, invece, è possibile vivere un’esperienza davvero incredibile. Qui si snoda un vero e proprio labirinto, con tanto di oblò, tunnel e mensole realizzate interamente con i libri.

Fermatevi qui tutto il tempo che volete per conoscere, leggere e ammirare le storie, la cultura e il sapere dell’intera umanità.