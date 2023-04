In questa città puoi attraversare un mare di fiori

Fonte: Getty Images Qianduo scenic area

Quando la primavera arriva porta con sé una gran voglia di vivere gli spazi aperti e di scoprire e riscoprire il mondo che abitiamo. Tutto merito di Madre Natura che, con il suo risveglio, trasforma il pianeta nel palcoscenico di uno spettacolo mozzafiato e grandioso, quello che porta la sua inconfondibile firma.

È questo il momento migliore per organizzare nuovi viaggi e raggiungere tutte quelle destinazioni che fioriscono durante la primavera. I parchi, le colline e i quartieri della città, infatti, si tingono di meraviglia creando visioni che incantano la vista e inebriano i sensi.

È questo il caso delle celebri fioriture di ciliegio, che invitano a praticare la suggestiva tradizione giapponese dell’Hanami, o quelle dei tulipani che colorano in maniera straordinaria i campi sterminati dell’Olanda. Non sono le uniche, però, perché da qualche parte del mondo anche i meno popolari fiori di colza danno spettacolo e proprio in questa città hanno creato un mare fiorito da ammirare e da attraversare. Pronti a partire?

I fiori di colza danno spettacolo

Organizzare un viaggio in primavera è sempre un’ottima idea, perché è in questo periodo che molte delle città del mondo indossano il loro abito più bello, quello cucito sapientemente da Madre Natura.

Sono molti i luoghi che, durante questa stagione, ospitano spettacoli mozzafiato, fioriture che con gli anni si sono trasformate in vere e proprie attrazioni turistiche. Ma come abbiamo anticipato, in realtà, il risveglio della natura porta in scena tantissime meraviglie, alcune delle quali sono sconosciute ai più. E questo è il caso dei fiori di colza che, in Cina, stanno tingendo il paesaggio di mille sfumature di giallo.

La colza, il cui nome è conosciuto soprattutto per l’olio che si ricava dai semi, è la protagonista assoluta di una fioritura che ha rubato il colore al sole. I fiori della pianta, infatti, sono caratterizzati da una nuance gialla e brillante che illumina le distese infinite sulle quali esplode.

In diverse zone della Cina, la fioritura di questo esemplare, è diventata una vera e propria attrazione per cittadini e viaggiatori. E i motivi sono piuttosto intuibili: basta ammirare le fotografie che ritraggono quei paesaggi scintillanti per aver voglia di immergersi e perdersi in questi.

Tra i più belli e imperdibili ci sono sicuramente quelli che caratterizzano in maniera univoca l’area panoramica di Qiandao. In questo luogo, considerato patrimonio culturale e globale, la fioritura di colza ha creato un mare di fiori da attraversare in barca o a piedi, per vivere una delle esperienze più suggestive di una vita intera.

Fonte: Getty Images

Attraversare un mare dorato: succede in Cina

Non si tratta propriamente di un mare, quello che campeggia al centro dell’area panoramica di Qiandao, infatti, è un lago artificiale, eppure la sensazione che restituisce in primavera è proprio quello di un mare popolato da migliaia di fiori gialli.

Con l’arrivo della bella stagione, i fiori di colza trasformano questo paesaggio rurale in una suggestiva distesa d’oro che si può attraversare nei mesi che vanno da marzo a maggio. I campi di coltivazione, infatti, confinano con l’acqua e in questa sembrano perdersi, creando uno scenario unico e surreale.

È possibile attraversare l’area panoramica in barca, e quindi godersi il pittoresco paesaggio in movimento, oppure passeggiare a piedi tra i campi, collegati tra loro da ponticelli e sentieri, per immergersi tra migliaia di esemplari in fiore che brillano al sole.