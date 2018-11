Il Lago Tekapo, in Nuova Zelanda, è il luogo più romantico del mondo

editato in: da

Il lago di Tekapo è il posto migliore per innamorarsi. Il lago si trova nel cuore della Nuova Zelanda, ai piedi della Aoraki, il Monte Cook, la montagna più alta del Paese.

Il piccolo sito nel Sud della regione di Canterbury ha guadagnato il massimo dei voti su una lista dei luoghi più romantici della Nuova Zelanda.

Il lago è una popolare destinazione turistica neozelandese, e diversi hotel, resort e campeggi si trovano presso la cittadina di Lake Tekapo alla estremità meridionale del lago. Le location sulla riva del lago sembrano fatte apposta per essere la scenografia di una dichiarazione d’amore. Il lago si trova nel cuore della Nuova Zelanda, ai piedi della Aoraki, il Monte Cook, la montagna più alta del Paese.

Sulle rive del lago si godono paesaggi meravigliosi, le acque del lago sono turchesi, colore dato dal fondo ghiacciato della conca in cui giace, nel bacino Mackenzie, a 700 metri sul livello del mare. Tutto intorno la vegetazione incornicia lo specchio d’acqua con magnifici fiori e prati verdi.

Sulle rive del lago si trova la chiesetta del Buon Pastore, costruita nel 1935, una delle prime della zona. La chiesa è senza dubbio uno dei luoghi più fotografati in Nuova Zelanda, e dispone di una finestra che incornicia una vista mozzafiato sul lago e sulle montagne vicine.

Vicino alla chiesa c’è una statua in bronzo che rappresenta un cane da pastore della razza collie. La statua è stata commissionata dagli abitanti del luogo in riconoscimento del ruolo indispensabile del fedele amico dell’uomo per la sussistenza di chi era dedito alla pastorizia.

Per assaporare appieno l’atmosfera romantica vi basterà prenotare una notte in un tipico cottage sulle rive del lago, così da godere dei colori magnifici che assume al tramonto e al risveglio poter passeggiare sulla sponda disseminata da questi fiori tipici.

Vicino al lago c’è anche un osservatorio astronomico di Mount John per assistere allo spettacolo davvero unico del cielo.