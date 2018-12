Vacanze di Natale, dimmi che oggetti metti in valigia e ti dirò che viaggiatore sei

Le vacanze di Natale si stanno avvicinando e scommettiamo che molti di voi non vedono l’ora di fare i bagagli e partire. Una delle cose che solitamente si fa all’ultimo, è la valigia: e si sa, questa non è mai la stessa per ogni viaggiatore. Ognuno ha una piccola particolarità che lo contraddistingue dagli altri e che lo spinge a portare con sé cose che a un’altra persona non verrebbero mai in mente. Date un’occhiata a questi cinque oggetti, qual è quello che mettereste sicuramente in valigia? Libro, computer, muta, torcia o accessori da party: quello che scegliete vi svelerà il tipo di viaggiatore che siete.