5 cose che puoi vedere se compri un biglietto aereo verso il nulla

Viaggiare, esplorare, osservare territori sconosciuti o mete da sogno che conserviamo nei nostri ricordi: è questo l’obiettivo, quasi ossessivo, dei viaggiatori che a oggi vedono ancora lontana la possibilità di tornare a viaggiare come prima. Certo, possiamo contare su nuove esperienze che mai, fino a qualche mese fa, avremmo preso in considerazione.

Tra queste i viaggi virtuali o tutte quelle avventure godibili dal divano di casa. Ma c’è chi ha proposto molto di più, come le compagnie aeree che stanno organizzando dei viaggi verso il nulla. Un’idea bizzarra? Forse, ma che colma almeno per il momento quel gap importante che si è creato tra la voglia di partire e l’impossibilità di farlo.

Così, in piena pandemia, ecco che passando accanto a un aeroporto possiamo vedere un velivolo spiccare il volo per poi tornare sempre là, al punto di partenza. Sì perché questi flight to nowhere non hanno nessuna destinazione: a rendere speciale l’esperienza non è la meta, ma il viaggio in sé che consente di ammirare, dall’alto, le meraviglie del nostro pianeta.

Ma quali sono le cose che si possono vedere a bordo di un volo verso il nulla?

L’Australia a bordo di Qantas

Una delle prime compagnie aeree a mettere in vendita un biglietto verso il nulla è stata l’australiana Qantas. Partenza e ritorno dalla splendida Sydney, poi un tour panoramico dall’alto, godibile con la vista finestrino, mostra tutte le meraviglie australiane, dall’Uluru alla Grande Barriera Corallina.

Il Sidney Harbour

È ancora al bordo del Boeing 787 Dreamliner della Qantas che si può osservare un panorama incredibile, quello del Sydney Harbour. Il velivolo, infatti, sorvola a bassa quota il grandioso porto della città per permettere ai signori a bordo di vivere un’esperienza ancora più entusiasmante.

I paesaggi incantevoli dell’Isola del Borneo

90 minuti e cena servita a bordo: questa è l’offerta della Royal Brunei Airlines che porta i viaggiatori alla scoperta dei paesaggi incantevoli e incontaminati che caratterizzano l’Isola del Borneo.

Le Isole del Mar cinese orientali

Lo smartphone alla mano, in questi flight to nowhere, ci dà la garanzia di fare degli scatti incredibili dall’alto. Come quelli che si possono fare sulle isole del Mar cinese orientale se si sceglie di acquistare un biglietto della compagnia Eva Air, con partenza e ritorno su Taipei.

Hello Kitty

Tra le cose che si possono vedere in un viaggio verso il nulla c’è anche lei, Hello Kitty, il personaggio più famoso prodotto dall’azienda giapponese Sanrio che, più che un panorama da osservare, è una vera e propria esperienza immersiva nel suo mondo. È stato proprio con la gattina che i voli verso il nulla sono stati inaugurati a bordo del jet Hello Kitty Dream per volare in zona e scoprire, in due ore di viaggio, i panorami locali.