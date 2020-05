Rimanere connessi con il mondo e immergersi in attività nuove. Airbnb infatti ha messo a disposizione una serie di attività virtuali incredibili da fare a casa. Ci sono cooking class, corsi di yoga, giochi di magia e tantissime altre esperienze già offerte dall'azienda offline , ma che adesso sono fruibili online. Abbiamo selezionato per voi le più belle, sfogliate la gallery per scoprirle tutte.