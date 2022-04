In viaggio sulle Dolomiti Paganella con i trattamenti benessere ispirati alla montagna

Un viaggio in montagna all’insegna del relax, per rigenerare corpo e mente. Accade sull’Altopiano della Paganella dove centri benessere come l’AcquaIn Spa & Wellness, ad Andalo, e Dolomia Wellness, sulle rive del Lago di Molveno, regalano momenti unici grazie a pisine, bagni turchi, saune, bio-saune e trattamenti personalizzati.

Per chi sogna di visitare quest’angolo di Trentino e sogna di rigenerarsi, Dolomiti Paganella ha selezionato 5 trattamenti benessere ispirati alla montagna da provare subito!

Sauna alle erbe, profumo di montagna e benessere

Le erbe alpine tipiche del Trentino sono le protagoniste della sauna alle erbe. Un trattameto che regala una intensa sensazione di benessere grazie a calore, vapore e al potere delle erbe alpine. Nella sauna la temperatura arriva a 50°C, mentre l’umidità raggiunge il 40%. Il risultato è un bioclima rilassante, ottimo per stimolare la circolazione e purificare l’organismo.

Climasauna al fieno, relax a 50°C

Nella climasauna umidità e calore sono maggiori, mentre il profumo del fieno essiccato ci trasporta nei prati del Trentino. Il corpo e la mente si rilassano grazie a una temperatura di 50°C e all’umidità dell’ambiente, che arriva al 50%. La permanenza consigliata è di 10/20 minuti.

Massaggio alpino, armonia alpina per corpo e mente

50 o 75 minuti di puro relax: il massaggio alpino distende tutto il corpo sfruttando i benefici delle erbe alpine racchiuse nelle “Cotton Swabs” e massaggiate insieme agli oli caldi. L’atmosfera diventa così magica, con i profumi del territorio che invadono l’aria in una speciale “armonia alpina”.

Trattamento Detox alla schiena con miele di castagno

Realizzato dagli operatori olistici di Brentanima, il Trattamento Detox Profondo Schiena, aiuta a eliminare le tossine fisiche, emotive e mentali. Si parte con uno scrub preparato con succo di limone, zucchero di canna e miele di castagno. Per passare poi a una spugnatura con decotto alle erbe e al riallineamento della colonna vertebrale con il metodo Breuss. Tutto si conclude con una pioggia profumata e rinfrescante a base di acqua aromatica alla menta.

Massaggio vitale al pino cembro, il potere dell’aromaterapia

Le Alpi e l’aromaterapia si uniscono grazie a un massaggio vitale al pino cembro. Dura 40 minuti e utilizza estratti di pino cembro, rosmarino e arnica montana. Piante benefiche per articolazioni e muscoli. L’esperienza è resa ancora più intensa dai bastoncini di pino cembro riscaldati e passati lungo il corpo con movimenti ritmici. Il modo perfetto per sciogliere le tensioni muscolari.

Contenuto offerto da Dolomiti Paganella.