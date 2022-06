Viaggio straordinario sulle orme dei Beatles

Fonte: iStock Il Tour dei Beatles a Liverpool

Poche sono le band che con la loro musica sono riuscite a segnare la cultura e il pensiero di un’epoca storica. Tra queste ci sono i Beatles. Il quartetto ha portato una rivoluzione pacifica e un modo di pensare nuovo, incidendo su intere generazioni. Molti fan li omaggiano con tour e itinerari che ripercorrono le tappe cruciali della loro carriera, ovviamente passando per Liverpool.

La Liverpool dei Beatles

Liverpool è una città portuale del nord dell’Inghilterra sono nati e cresciuti i Fab 4. Da qui hanno conquistato il mondo con la loro musica. Ripercorrere le orme dei Beatles è un’esperienza unica che consente di guardare con occhi diversi questa città.

Già all’arrivo, ogni turista passa per una tappa legata ai quattro, ma soprattutto a Lennon: infatti dal 2002, l’aeroporto internazionale ha preso il suo nome, proprio in suo onore. Qui sono custodite foto del cantante e di Yoko Ono, oltre ad abiti dell’artista risalenti al periodo Beatles. Inoltre, nel piazzale antistante l’edificio si trova un enorme sottomarino giallo, in onore della canzone “Yellow Submarine”.

Un tour a tema Beatles

Una volta giunti a Liverpool è possibile scegliere tra tour guidati oppure munirsi di mappa e iniziare a esplorare i luoghi di culto che hanno fatto parte della vita dei quattro musicisti.

Tra le mete fondamentali della Liverpool dei Beatles ci sono i luoghi dove sono cresciuti John, Paul, George e Ringo. Ad Ardvick Road (Speke) si trova la casa in cui Paul McCartney ha abitato a partire dalla fine degli anni ’40. Viveva qui quando nel 1954, sull’autobus che lo portava a scuola, incontrò George Harrison.

Il chitarrista invece abitava con la famiglia in Upton Green. Ed è proprio in questa casa che si riunivano spesso i Quarrymen, la formazione in cui militavano John, Paul e George.

L’incontro tra Paul e John

L’evento cruciale che consentì ai Beatles di nascere fu l’incontro tra Paul McCartney e John Lennon. I due si conobbero nell’oratorio della St. Peter Church a Church Road, Woolton. Era il 6 luglio del 1957.

L’incontro avvenne in occasione di un’esibizione dei Quarrymen alla St. Peter’s Rose Queen Celebrations & Gardens Fete nel giardino nella chiesa. Su una parete esterna della sala parrocchiale è stata esposta una targa commemorativa in memoria di quella giornata destinata a cambiare la storia del rock.

Sulle tracce di John Lennon

Un’altra tappa fondamentale della Liverpool dei Beatles è Mendips, dove John Lennon ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza. Al 251 di Menlove Avenue si trova casa dalla zia Mimi e dallo zio George Toogood Smith, in cui Lennon si trasferì nel 1945. Ed è qui che scoprì la sua passione per la musica.

Fonte: iStock

Proseguiamo con il tour

Da vedere assolutamente è il parco “Strawberry Field” in Beaconsfield Road. Si tratta di un giardino di una casa per l’infanzia, che si trovava vicino al Woolton Village. Questo è il luogo che ha ispirato il brano “Strawberry Field Forever”. Anche Penny Lane è una tappa essenziale nella Liverpool dei Beatles. La strada si trova in una zona residenziale, che termina a un incrocio con Smithdown Place, dove si trovano il barbiere e la banca della nota canzone.

Come non citare il Cavern Club, il locale che ha dato il via alla carriera del gruppo, ospitando all’incirca 250 concerti dei Fab 4 in 30 mesi. Il locale originale è stato demolito del 1973 per consentire i lavori di costruzione della metropolitana ma nel 1984 venne realizzato un nuovo “Cavern”, ricostruito sul modello originale.

Proprio qui a Liverpool si trova anche il più grande museo dedicato ai Beatles, dove conoscere e approfondire ogni aspetto della carriera del quartetto.

Fonte: iStock

Alloggiare da George Harrison

Se vi state chiedendo dove alloggiare una volta arrivati a Liverpool, la risposta è semplice. Su Airbnb è possibile prenotare la ex casa di George Harrison. Al 25 di Upton Green potrete dormire nella camera da letto di George, dove ha sentito per la prima volta se stesso e la band alla radio. Un luogo davvero speciale.

Zaino in spalla, la Liverpool dei Beatles va esplorata osservando le abitudini della gente del posto, respirando l’atmosfera, lasciandosi trasportare.