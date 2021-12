Very Peri: alla ricerca del Colore Pantone 2022 nel mondo

Il colore dell’anno è stato proclamato ed è bellissimo. Si tratta di un blu dal sottotono viola e rosso che restituisce una nuance davvero vibrante e gioiosa. Del resto, come il Pantone Color Institute ha dichiarato, l’obiettivo di questa nuance è quello di incoraggiare la creatività e fantasia.

Le case di moda e le aziende di design hanno iniziato la corsa alla realizzazione di capi d’abbigliamento e oggetti di decorazione che inonderanno la nostra casa e la nostra quotidianità. Ma c’è qualcuno che li ha preceduti, da tempi immemori, ed è la terra che abitiamo che, con la complicità della natura, ha dato vita a luoghi che incarnano perfettamente lo spirito e il colore Very Peri.

Così siamo partiti dai nostri ricordi, dalle destinazioni che abbiamo raggiunto e da quelle che, invece, non vediamo l’ora di scoprire per costruire un itinerario che ci porta direttamente nei luoghi dal colore Pantone 2022.

Il nostro viaggio inizia in Belgio, nello splendido e incantato bosco di Hallerbos. Con l’arrivo della primavera, infatti, si diffonde per tutto il territorio un inebriante profumo che conferma che le Hyacinthoides non-scripta sono sbocciate. La distesa di fiori è un vero e proprio ripudio di colori le cui sfumature variano dal blu al viola.

Ci spostiamo poi in Olanda, dove i giacinti compaiono al fianco dei tulipani creando delle atmosfere fiabesche, le stesse che hanno ispirato i più grandi artisti. Il Very Peri nei Keukenhof Gardens ad Amsterdam è una poesia visiva che incanta tutti.

Il nostro viaggio alla scoperta del colore Pantone 2022 ci porta anche in Giappone, e più precisamente al cospetto della splendida collina Miharashi Hill, situata all’interno del Parco Hitachi Seaside. È qui che durante la primavera la fioritura di Nemophila Blu invade l’altura, trasformano lo scenario in un incanto.

C’è un altro spettacolo di incredibile bellezza firmato da Madre Natura e che celebra il colore della gioia. Stiamo parlando delle dune di sabbia del Great Sand Dunes National Park. Dalla mattina alla sera, queste meraviglie naturali che sfiorano il cielo con i loro 200 metri di altezza, si tingono delle più belle sfumature di sempre. Ma è al crepuscolo che, timidamente, il Very Peri fa capolino. E la magia ha inizio.

Anche in Italia è possibile assistere alle pennellate della natura che ha scelto proprio questo colore per tingere alcuni dei luoghi più belli del nostro Paese. Castelluccio di Norcia vi dice qualcosa? La splendida fioritura che attendiamo con entusiasmo ogni anno, mette in scena anche il Very Peri grazie ai fiordalisi.

Ultima tappa del nostro viaggio, ma non per bellezza s’intende, è la Francia, e più precisamente la Provenza. Niente è paragonabile al trionfo di colore che incanta lo sguardo che si perde negli infiniti campi di lavanda.