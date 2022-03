Tra realtà e magia: i luoghi delle favole

Sono tanti i motivi che ci portano a scegliere una destinazione piuttosto che un’altra. A volte ci lasciamo suggestionare dai racconti di viaggio delle persone, altre volte sono le fotografie postate sui social network a incantarci oppure i libri che leggiamo, che raccontano in maniera minuziosa luoghi ancora inesplorati. In questa scelta, che non è mai uguale a quella precedente, anche i cartoni animati giovano un ruolo fondamentale trasformandosi in vere e proprie fonti d’ispirazioni per i nostri viaggi.

Se pensiamo ai cartoni Disney che hanno accompagnato la nostra infanzia – e che ci meravigliano tutt’ora – quante volte abbiamo fantasticato di essere proprio in quei luoghi, tra le strade e i paesini, tra i castelli, i draghi e le principesse?

Una fantasia, questa, che in parte è realizzabile perché sono molti i cartoni Disney che fanno riferimento a città e luoghi del mondo ben precisi. E sono proprio questi che ci permettono di fare un viaggio tra realtà e magia, come nelle favole.

Viaggio nel mondo delle favole

Nonostante il mondo incantato dei cartoni sia frutto di menti creative e visionarie, è vero anche che proprio gli ideatori di queste favole hanno attinto dalle meraviglie del mondo che abitiamo per trovare le loro ispirazioni che si manifestano, a volte, anche in maniera piuttosto visibile.

Ne è un esempio la splendida cattedrale di Parigi: simbolo dell’architettura gotica e della città stessa, è la protagonista assoluta di uno dei cartoni animati più intensi e commoventi prodotti dalla Disney. Ed è proprio lei a fare da sfondo al Gobbo di Notre Dame. E che dire della lussureggiante ed enigmatica foresta di Sherwood? Un viaggio qui, nella Contea di Nottinghamshire a poche ore da Londra, può trasformarsi in un’esperienza straordinaria tra fascino, mistero e leggende legate a Robin Hood.

Torniamo in Francia, invece, per scoprire un borgo gioiello che sembra uscito da una fiaba, e in effetti ad esso è ispirata una delle favole più belle della Disney. Ci troviamo nella regione di Alsazia, e più precisamente a Riquewihr. Viuzze strette e acciottolate, colorate a graticcio che si affacciano sulle strade, una fontana e una torre: vi ricordano qualcosa? Si tratta proprio del villaggio di Belle – La Bella e la Bestia – che ha ispirato gli illustratori del celebre lungometraggio animato.

E che dire del castello di Neuschwanstein? In questo caso non ci sono dubbi, basta guardarlo anche in foto per capire che è proprio lui, l’iconico castello di Walt Disney diventato il simbolo delle favole per antonomasia.

A questi luoghi si aggiungono la Florida, che ha fatto da sfondo alle avventure dell’elefantino Dumbo e l’incredibile e straordinaria Grande Barriera Corallina in Australia, proprio dove nuotava il pesce Nemo. Impossibile, poi, non pensare al Taj Mahal che si è trasformato, come per magia, nel palazzo del sultano di Aladdin.

Il planisfero Disney

I luoghi che hanno fatto da sfondo ai cartoni animati della Disney, e che sono ispirati a città, paesi e villaggi esistenti, sono tantissimi. E proprio per soddisfare la voglia di conoscerli tutti, l’artista Eowyn Smith ha creato una mappa per i viaggiatori più curiosi, un vero e proprio planisfero per organizzare un viaggio fiabesco.

Scopriamo che la Francia ha ispirato, oltre al Gobbo di Notre Dame e La bella e la bestia, anche gli Aristogatti e Cenerentola. Il Regno Unito, invece, fa da sfondo a favole leggendarie come La spada nella roccia, Peter Pan, il già citato Robin Hood e Alice nel Paese delle Meraviglie.

Tarzan e il Re Leone sono ambientati in Africa, mentre Nemo e Bianca e Bernie in Australia. E in Italia? Nel nostro Paese troviamo solo un film d’animazione, ma questo ci basta perché è tra i più celebri e famosi classici della Disney: Pinocchio.