Le passeggiate verticali tra i boschi che rivelano i panorami più belli di sempre

Quante meraviglie nascondono le foreste e i boschi del mondo? Lo abbiamo imparato sulla nostra pelle quando, durante quelle passeggiate nella natura più autentica e selvaggia, non siamo riusciti mai ad abbassare lo sguardo perché era lì, in alto, che si nascondevano i segreti più belli di quel magico paesaggio.

Ma se ci fosse un modo per attraversarla la foresta, per salire su quegli alberi e anche un po’ più su e guardare il tutto da una prospettiva inedita e più ampia, non credete che l’esperienza diventerebbe davvero incredibile? Voi provate a immaginarlo, noi invece vi spieghiamo cosa fare.

Ancora una volta è l’architettura, quella bella e sostenibile, a darci la possibilità di stringere quel legame già consolidato con la natura attraverso delle passeggiate verticali. Si tratta di passerelle che svettano verso il cielo e che possiamo percorrere con molta calma per scoprire tutti i segreti della foresta.

Passo dopo passo attraversiamo il bosco verticalmente fino a raggiungere la vetta, una terrazza dalla quale ammirare tutto il panorama circostante e quelle cime degli alberi che fino a questo momento avevamo solo immaginato, guardandole dal basso.

L’esempio più eclatante in questo senso arriva dalla Danimarca dove lo studio di architettura EFFEKT ha creato una passerella ecosostenibile al centro dell’antica foresta di Gisselfeld Klosters Skove. Una grande torre che si integra perfettamente con la natura danese e che consente a chi sceglie di salire fino in cima di osservare faggi, abeti, querce, laghi e ruscelli e tutta la biodiversità incredibile che appartiene a questo luogo.

Una treetop experience, questa, che si può vivere anche sulla torre di avvistamento alta 82 metri, situata in Germania, vicino a Prora. Una passeggiate immersiva nella natura che consente alle persone di attraversare il bosco per arrivare in cima e godere di una delle viste più belle di sempre, quella sulla meravigliosa isola tedesca di Rügen.

Una torre di osservazione che svetta verso il cielo facendo capolino tra i monti Trata in Slovacchia: è qui, nella valle di Bachledova, che si può vivere un’altra esperienza entusiasmante tra la natura. Inaugurata il 29 settembre del 2017, la struttura consente un’autentica e suggestiva passeggiata sugli alberi nel Parco Nazionale di Pieniny. Salire fino in cima fa sentire i visitatori come se avessero tutte le montagne circostanti a portata di mano

Il nostro tour si conclude tra le cime dei pini: una struttura in legno e ferro, elicoidale a cono rovescio regala un panorama semplicemente mozzafiato sulla Foresta Bavarese. Il suo nome è Baumturm, una torre tra gli alberi alta 44 metri da cui si vedono le Alpi e l’intera foresta che riporta alla memoria tutte le favole dei fratelli Grimm.