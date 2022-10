Val Metauro, un angolo d’Italia tutto da scoprire

Nel bel mezzo delle, sorge la(anche Valmetauro o Valle del Metauro), una terra verdeggiante e dalle bellezze uniche, che si estende per circa 1400 chilometri tra le provincie di Pesaro e Urbino . Una valle unica che si suddivide in tre parti, l’Alta Val Metauro, la Media e la Bassa, e che di fatto rappresenta una delledell’intera regione. Un luogo dove nascono e crescono faggi, abeti bianchi e dove la vegetazione vive rigogliosa e selvaggia. Ma anche un posto in cui è possibile passeggiare, immergersi nella tranquillità e in cui vivere esperienze uniche tra paesaggi suggestivi, borghi da favola e angoli nascosti tutti da scoprire. Come, per esempio, quelli che si possono osservare alle(nella foto), lungo il fiume Metauro (omonimo della valle). Un canyon alto circa 30 metri in cui potersi godere unarisalendo la gola, tra scorci di natura dal fascino unico, piscine naturali e cascate di acqua turchese.