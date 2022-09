Tesori del barocco in Italia: quali sono i più suggestivi

Da Nord a Sud, l'Italia vanta un patrimonio artistico e architettonico straordinario: i tesori del barocco ne sono una parte davvero notevole, meraviglie di uno stile che trasuda magnificenza e teatralità da ogni dettaglio. Partiamo per un viaggio entusiasmante ammirando la Basilica di Superga, che sorge a 671 metri di altezza a Torino, inaugurata nel 1731 per volontà del duca Vittorio Amedeo II, a opera dell'architetto Filippo Juvarra. L'Interno vanta sei cappelle, quattro altari, l'Altare Maggiore, e statue in marmo di Carrara. (Nella foto, veduta di Superga).