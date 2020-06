I posti più isolati d’Italia dove trascorrere vacanze sicure

Vacanze senza stress e all'insegna della sicurezza, ma anche della bellezza che si insinua profondamente nel cuore. Tutto questo è possibile anche in Italia. Per questo oggi andremo insieme alla scoperta dei luoghi meno affollati e dove ascoltare il silenzio e i meravigliosi suoni della natura. Posti di pace per fuggire dal frastuono delle grandi città e per trascorrere l'estate in serenità e tranquillità.