I più bei ponti del diavolo al mondo, tra storia e leggenda

I ponti del diavolo sono opere architettoniche molto antiche, legate a leggende a volte piuttosto inquietanti. Quali sono i più belli al mondo? Partiamo da uno dei più famosi, situato in Italia: si tratta del, che attraversa il fiume Serchio a due passi da Borgo a Mozzano (prov. di Lucca). Immerso nel cuore della Garfagnana, ha una forma bizzarra che, nell'epoca in cui venne costruito, era ritenuta impossibile. Per questo si diffuse la credenza che fosse stato il diavolo a realizzarlo.