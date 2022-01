Liguria in inverno, i luoghi più suggestivi

Borghi di pescatori puntellati di case colorate e lambiti dal mare, tesori medievali immersi in paesaggi che ispirano versi e dipinti, tradizioni e cultura di un'entroterra che ne ha di storie da raccontare e meraviglie da svelare. La Liguria mantiene intatto il suo fascino anche in inverno, quando alcuni dei suoi luoghi diventano persino più suggestivi. (In foto, la spiaggia di Boccadasse imbiancata dalla neve)