Donne che viaggiano sole: i Paesi più sicuri

Bounce, l'app che aiuta i viaggiatori a trovare soluzioni per il deposito bagagli in tutto il mondo, ha realizzato uno studio per individuare i Paesi più sicuri per le donne che viaggiano da sole secondo otto fattori come la violenza nei confronti delle donne, nonché indicatori di uguaglianza di genere più ampi, al fine di determinare il livello di sicurezza generale. Al decimo posto troviamo la Polonia, dove il 61% delle donne si sentono al sicuro a camminare da sole di notte e il punteggio di sicurezza complessivo è di 5,97 su 10. (Nella foto, Cracovia)