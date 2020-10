Le città italiane in cui sembra di stare da un’altra parte. Ecco le più belle

Che la nostra Italia sia un Paese meraviglioso lo sappiamo bene noi che non perdiamo occasione di attraversare in lungo e largo lo stivale per andare alla scoperta dei luoghi che lo caratterizzano. Ma il fascino di alcune destinazioni è dato anche dal fatto che attraversando determinati territori si ha come l'impressione di stare dall'altra parte del mondo. Scopriamo dove questa magia accade.