Alla scoperta dei segreti di Parigi

Francesca Crepaldi, 31 anni, vivo a Monte Porzio Catone. Nella vita lavoro nel turismo: viaggio per lavoro e per piacere, sarò mica la ragazza di cui parla Ligabue che “parla sempre di partire”?

Fonte: Shutterstock I viali del cimitero di Père Lachaise a Parigi

Sotto le luci che la rendono la Ville Lumière, oltre lo scintillio della Tour Eiffel, al di là di Montmartre con il suo Sacro Cuore, ben oltre i capolavori del Louvre e le meraviglie del Museo d’Orsay c’è un’altra Parigi.

Una Parigi insolita e tutta da conoscere. Che voi siate repeaters, rimasti talmente affascinati dalla capitale francese al punto tale da tornarvi più e più volte, o che apparteniate a quei viaggiatori amanti dei circuiti poco battuti e di nicchia qui abbiamo dei suggerimenti per voi

Viaggio al centro di Parigi: Musée des Egouts, il Museo delle Fogne

Sì, avete letto bene: la visita delle fogne di Parigi è senza dubbio una delle esperienze più insolite da poter fare in città. Se già da diverso tempo, infatti, il turista medio ha scoperto il fascino di visitare sotterranei e catacombe, pochi sono i viaggiatori che si spingono oltre.

Eppure, è cosa nota che dalla rete fognaria di una grande città si possa conoscere e comprendere molto sugli usi e costumi dei suoi abitanti: lo sapeva bene Victor Hugo nei Miserabili! Il punto di accesso per questa peculiare via è un tombino posto nei pressi di Pont de l’Alma e il biglietto con accesso prioritario per questa insolita attrazione Parigina è anche incluso nel Paris Museo Pass.

Prossima fermata Petite Ceinture

Percorrere tunnel e gallerie è un motivo ricorrente nel cercare esperienze insolite da fare a Parigi; stavolta rivolgiamo la nostra attenzione ad una linea ferroviaria abbandonata della lunghezza di circa 30 km che si snoda intorno alla capitale: la Petite Ceinture.

La cosiddetta Piccola Cintura fu costruita tra il 1852 e il 1869 ed era una linea adibita soprattutto al trasporto di merci; chiusa definitivamente nemmeno 40 anni fa, oggi è un luogo abbandonato ma allo stesso tempo surreale e privilegiato da cui godere di una prospettiva diversa sulla città delle luci. Avvolti dalla natura, tra graffiti e scorci urbani costituisce senza orma di dubbio una fotografia di una Parigi insolita e segreta.

Tutti, tutti, dormono sulla collina

C’è questo magistrale capolavoro che è l’Antologia di Spoon River, che immagino sempre di leggere percorrendo i viali del romantico cimitero di Père Lachaise. Imitando Edgar Lee Master, sarebbe possibile ricostruire le vite di coloro che “dormono sulla collina” leggendo i numerosi epitaffi funebri incisi sulle tombe che popolano il cimitero: come preziosi pezzi d’arte che arricchiescono una galleria, i monumenti funebri si prestano ad una straordinaria visita di Parigi, un’esperienza insolita ma di certo indimenticabile. Per scoprire tutti i segreti del cimitero, l’ideale è farsi accompagnare da una guida per una visita privata.

Una pagoda a Parigi

Al numero 48 di rue de Courcelles nell’ 8°arrondissement si erge un ulteriore elemento da appuntare nella stesura del nostro itinerario della Parigi insolita: il cinema Pagode, il più inconsueto di tutta Parigi.

Si tratta di una vera e prioria pagoda in stile giapponese, con il tipico arredamento – drappi in seta e statue di elefanti e dragoni comprese – in cui è però possibile guardare un film…d’altronde si sa che Parigi è una delle città preferite dal cinema!

Passeggiando al mercato di Belleville

Belleville è uno dei quartieri meno ricchi di Parigi: multietnico, popolare, verde con il suo bel parco e un po’ urban con le numerose opere di street art da visitare in compagnia di un artista. Quindi attenzione, questo non è un mercato per appassionati di moda: non si tratta di un mercato elegante, di quelli elencati tra le guide del vintage in cui andare a caccia della borsa usata che costa più di quella di prima mano.

A Belleville si fa il mercato vero, quello multietnico dai profumi talvolta un po’ forti ed esotici, dai colori sgargianti e popolato di persone vere: un’immersione in uno spaccato di vita. Abituati a considerare la ville lumière alla stregua di una signora elegante e ben vestita, di certo passeggiando per Belleville una Parigi più insolita di così difficilmente la vedrete!

Un po di Notting Hill a Parigi

Cosa vedere a Parigi quando pensavate di averne viste davvero di ogni? A pochi passi dalla Gare de Lyon è possibile fare una passeggiata in uno dei quartieri più colorati e meno parigini in assoluto: Rue Cremieux richiama alla memoria la vivacissima Portobello Road di Londra o le casine colorate di Burano nella laguna Veneta!

Amanti dei luoghi poco esplorati di Parigi, che aspettate ad andare alla scoperta della vostra personale Parigi insolita e segreta?!