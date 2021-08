I luoghi magici da visitare nei dintorni di Andorra La Vella

editato in: da

Nel cuore dei Pirenei, al confine tra Francia e Spagna, Andorra è un piccolo scrigno di tesori da scoprire e da vivere, una delle mete ideali per tutti i gusti sia in inverno, grazie alle stazioni sciistiche con lo ski resort più grande al mondo, sia in estate, per piacevoli escursioni e vacanze attive all’aria aperta.

Se una tappa nella graziosa capitale che unisce il fascino montano alla vivacità urbana è d’obbligo, i dintorni non sono da meno tra pittoreschi villaggi, suggestivi paesaggi montani e sorgenti termali.

Ecco i luoghi magici da non perdere assolutamente.

Le sorgenti termali di Caldea

Il complesso di sorgenti naturali di Caldea di Andorra la Vella è il più grande centro benessere montano d’Europa, un attrezzato resort che utilizza acqua termale per rigenerare corpo e mente. Le acque naturali sono ricche di sodio, zolfo, calcio e altri elementi minerali e la tradizione delle terme è accostata a uno scenario avveniristico.

Il futuristico edificio ospita saune, piscine, vasche d’acqua calda interne ed esterne, idromassaggio, bagno turco per regalare totale benessere dopo le fatiche dello sci e delle escursioni ad alta quota.

Paradiso per gli escursionisti e i ciclisti

Anche se Andorra è una nazione minuscola (vi sono soltanto 40 chilometri da un punto all’altro) vanta ben tre parchi naturali (Madriu-Perafita-Claror, Valle de Sorteny e Valles del Comapedrosa) ed è la destinazione ideale per chi ama praticare trekking ed escursionismo sui sentieri di montagna.

In più, il territorio è impreziosito da limpidi laghi di varie dimensioni tra cui spicca il Lago Siscarò in una verdeggiante cornice naturale.

Ma non è tutto. Chi ama la mountain bike vorrà provare l’adrenalina delle piste del mondiale MTB al Vallnord Bike Park oppure provare uno dei numerosi percorsi MTB della zona per tutti i livelli, dai principianti ai più esperti.

Il Naturalndia Animal Park

A Sant Julià de Lòria ecco il parco divertimenti che, in una superficie di 800 ettari, permette di ammirare, in sicurezza, lupi, linci, orsi, cervi, marmotte e stambecchi in libertà, e di vivere esperienze mozzafiato grazie alle imperdibili attrazioni come AirTrekk, percorso a ostacoli a 13 metri d’altezza, e Tobotronic, l’itinerario più lungo del mondo per slitte toboga.

Le magnifiche stazioni sciistiche dei Pirenei

L’inverno è la stagione perfetta per divertirsi sugli sci a Grandvalira, la più grande stazione sciistica di Andorra, con 128 piste dalle più facili alle più impegnative.

L’incredibile area comprende tre snowpark freestyle incluso l’unico notturno dei Pirenei, circa 210 chilometri di pista e sei centri scuola con più di 400 istruttori.

I più piccoli troveranno le aree sciistiche a tema Circuit Imaginarium, Bababoom Circus e Mont Magic.

Oltre a Granvalira, Andorra vanta anche il comprensorio sciistico di Valnord, più piccolo ma ugualmente ben attrezzato con piste, impianti di risalita ad alta velocità e un ricco programma escursionistico in estate.

I pittoreschi villaggi

Autentiche perle del territorio sono poi i pittoreschi villaggi dall’atmosfera di altri tempi come Ordino, villaggio medievale a 1300 metri di altitudine perfettamente conservato e abbellito da fiori e piante lungo le vie e alle finestre.

Di sicuro fascino anche Canillo, a 1562 metri di altezza, principale punto di ritrovo per Grandvalira e centro religioso con il Santuario dedicato alla Vergine di Meritxell e la Chiesa romanica di Sant Joan de Caselles, e Pal, villaggio da fiaba dove svetta il campanile in stile romanico lombardo della Chiesa di San Clemente, uno dei migliori esempi architettonici della nazione.