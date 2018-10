Come arrivare all isola di krk

editato in: da

Per arrivare all’Isola di Krk bisogna passare sul ponte di Krk. Il ponte è lungo all’incirca 1500 metri, motivo per cui è percorribile anche camminando. Il pedaggio da pagare per passare dal ponte è di circa 36 kune. Prima di partire è consigliato cambiare gli euro in kune, la moneta della Croazia, per poter comprare vari servizi od oggetti in terra croata. Il miglior modo per approdare sull’isola di Krk è quello di arrivare in automobile. Indipendentemente se si arriva da sud o da nord, bisogna imboccare la Strada Statale costiera che collega Fiume a Crikvenica e prendere una sola svolta per l’isola.

Può capitare che durante periodi di bora il ponte venga chiuso e arrivare all’Isola di Krk tramite macchina diventi, quindi, impossibile. Alcune volte il ponte viene chiuso solo per alcune categorie di veicoli; altre volte la circolazione viene limitata per tutto il traffico. Viaggiando verso ovest da Zagabria bisogna prendere l’autostrada A1, svoltare a Bosiljevo e procedere lungo la A6 in direzione Fiume. In questo caso l’uscita da prendere è a Ostrovica. Una serie di strade locali di tipo secondario condurranno l’automobilista a Krk.

Il pedaggio autostradale sul tratto Zagabria – Ostrovica è di circa 60 kune. È possibile arrivare sull’isola anche viaggiando con l’autobus. Fiume, Pola e Zagabria sono molto ben collegate con Krk, tanto che ogni giorno ci sono svariate partenze tra le tre città e l’isola. È possibile vedere un elenco completo di tutti i dettagli sul sito “buscroatica.com/it/”. Come terza opzione è possibile arrivare sull’isola di Krk via aereo. Tutte le più grandi città europee sono molto ben collegate sia con le varie città della Croazia, che con l’aeroporto di Fiume.

Quest’ultimo si trova proprio sull’isola di Krk. Non è un caso se molte compagnie low cost hanno scelto di fare diverse tratte aeree in direzione dell’isola. Inoltre, le città croate sono possibili da raggiungere dall’Italia anche per vie ferroviarie. Infine, per arrivare all’Isola di Krk è possibile utilizzare anche una barca privata. In questo caso si potrebbe approdare direttamente in uno dei porti situati sulle coste dell’enorme isola. La maggior parte dei moli fornisce anche diversi servizi di assistenti ai viaggiatori.