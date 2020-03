Attraversare il Circolo Polare Artico in treno, un viaggio da favola

editato in: da

Gli amanti della natura e delle sue incredibili bellezze sognano da sempre una splendida vacanza alla scoperta dei panorami mozzafiato della Norvegia. Chi ha già potuto godere delle sue meraviglie, ne siamo sicuri, sarà comunque alla ricerca di una nuova occasione per tornare in uno dei Paesi più affascinanti del mondo, dove la natura ha dato davvero del suo meglio.

E allora, non c’è niente di meglio di un lungo tour in treno, ammirando i suggestivi paesaggi del Circolo Polare Artico. La proposta di UpNorway è una delle più interessanti degli ultimi anni: si tratta di un itinerario di ben 12 giorni che parte da Oslo e raggiunge Bodø, splendida cittadina della contea di Nordland nonché meta preferita dai viaggiatori che vogliono approdare presso le isole Lofoten. Il viaggio è davvero incredibile e segue l’attualissimo trend dello slow travel, una tendenza che permette ai turisti di godersi in tutta calma le bellezze del percorso stesso.

Il tour norvegese comprende non solo panorami magnifici ricchi di fiordi e cascate, fiumi e imponenti montagne. Il treno prevede infatti molte fermate per concedere ai passeggeri di sperimentare tante divertentissime attività: passeggiate a piedi, in barca o in kayak, visite alle più belle attrazioni della Norvegia e naturalmente degustazioni dei sapori tipici locali. Una delle esperienze più affascinanti è sicuramente la possibilità di attraversare il Circolo Polare Artico, per godere delle meravigliose ed infinite notti estive che risplendono sotto il sole di mezzanotte.

Questi viaggi partono tra giugno ed agosto, un periodo perfetto per ammirare lo spettacolo della natura offerto dalla luce del sole. Il nord del Paese, infatti, rimane illuminato per quasi tutto il giorno – anzi, in alcune località la notte non scende mai! Altre bellissime attività da cui rimarrete piacevolmente sorpresi sono il viaggio lungo la ferrovia di Flåm, le escursioni a Romsdalseggen e l’esplorazione della selvaggia isola di Lovund.

Il tour ha un costo di circa 2.500 euro a persona, ed è comprensivo del biglietto del treno da Oslo a Bodø, di 11 notti in hotel (camera doppia e colazione inclusa), di tutte le cene e di molte delle escursioni. Il volo per arrivare in Norvegia e per il ritorno a casa è invece escluso: dopo il bellissimo percorso in treno, potrete approfittare dell’occasione per continuare da soli il vostro viaggio oltre il Circolo Polare Artico.