A ogni viaggio il suo profumo: 5 luoghi da riscoprire seguendo l’olfatto

editato in: da

Quello che più conta, nella scelta di una destinazione, è l’esperienza che si prospetta nella nostra mente e nel cuore. Perché in fondo viaggiamo proprio per questo, per vivere meravigliose e inedite avventure in grado di aprirci la mente e aiutarci a vedere le cose da un’altra prospettiva.

E probabilmente questo è anche il motivo per cui, nei nostri viaggi, siamo sempre alla ricerca di esperienze sensoriali in grado di avvolgerci, e coinvolgerci, di farci immergere con tutti i sensi in un determinato luogo. Così ci affidiamo totalmente alla vista in ogni cosa che facciamo, al tatto per ogni cosa che tocchiamo, al gusto per gli itinerari gastronomici e all’udito per entrare in sintonia con i paesaggi sonori urbani e naturali. Ma cosa ne resta dell’olfatto?

Una meravigliosa esperienza che passa per i profumi, naturalmente. Proprio seguendo il naso, abbiamo realizzato un itinerario internazionale per scoprire, e riscoprire, 5 luoghi attraverso l’olfatto. Pronti a partire?

Salalah e la Via dell’incenso

Crocevia di storie, culture, suggestioni e magia, la Via dell’incenso dell’Oman non ha bisogno di presentazioni, dato che quattro dei suoi siti sono anche considerati Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. E seguendo il naso, in questo viaggio olfattivo, non possiamo non fermarci a Salalah.

Prima una sosta a Wadi Dawkha, per scoprire l’ampia vallata che ospita centinaia di piante d’incenso, poi a Salalah, meglio ancora se il viaggio avviene a settembre. È proprio in questo mese, infatti, che una grande festa dedicata all’incenso e al suo olio essenziale, si svolge attirando migliaia di viaggiatori da tutto il mondo. L’esperienza è un tripudio di profumi che inebriano i sensi.

Sentiero dei limoni, Costiera Amalfitana

Incastonato tra i borghi che affacciano sul mare e i panorami più affascinanti della Costiera Amalfitana, troviamo il Sentiero dei Limoni. L’antica strada, situata in posizione panoramica sul promontorio che divide le città di Maiori e Minori, era in passato una delle più trafficate proprio per la coltivazione dei limoni.

Oggi la sua memoria storica rivive tra gli scalini, i terrazzamenti e le limonaie suggestive, bellissime da osservare e inebrianti da annusare, che conservano tutto il fascino dei profumi e dei sapori della Costiera.

Il profumo di lavanda, Provenza

Plateau de Valensole, Château du Bois, Plateau de Claparèdes e Abbazia di Sénanque: questi sono solo alcuni degli indirizzi da segnare in agenda per scoprire il profumo autentico e suggestivo della Provenza. Che, neanche a dirlo, sa di lavanda.

Tra villaggi in pietra e paesaggi che assumono i colori dell’oro viola, e che si perdono all’orizzonte, è possibile vivere una delle esperienze olfattive più magiche e suggestive di sempre.

Tra le erbe aromatiche della Liguria

Il nostro itinerario olfattivo ci riporta in Italia alla scoperta dei profumi della Liguria. Nell’immaginario collettivo delle persone, quando parliamo della regione, pensiamo inevitabilmente al basilico e al celebre pesto amato in tutto il mondo.

Ma non è solo questo il profumo della Liguria. Al basilico, infatti, si uniscono anche le erbe aromatiche della riviera e le note speziate che ricordano la Genova Superba.

Da Fez a Marrakech, le spezie orientali

L’ultima tappa del nostro viaggio olfattivo ci porta direttamente lì, in un’immersione totale tra le spezie orientali del Marocco. Tra Fez a Marrakech, e non solo tra i souk, il naso ci guiderà in un viaggio tra fragranze intense, a volte pungenti, ma estremamente suggestive dei legni e delle spezie orientali.