Jennifer Lopez innamorata di Capri (e dell’Italia)

Fonte: IPA/123rf JLo a Capri per il lancio del suo Spritz

Non è la prima volta che la “divina” Jennifer Lopez (oggi in Lynn Affleck) viene in Italia, tanto che un paio di anni fa aveva persino dichiarato di volersi trasferire a vivere nel nostro Paese.

Ama trascorrere le vacanze estive sulle nostre coste (in particolare quelle del Sud Italia), nelle nostre isole, spostandosi a bordo di lussuosissimi yacht scorrazzando in lungo e in largo nel Mediterraneo. Specie ora che è con il suo inseparabile compagno di vita, l’attore Ben Affleck che non la molla mai.

JLO e l’Italia

La coppia d’oro ha visitato spesso il Belpaese e proprio la scorsa estate ha scelto Ortigia, la piccola isola di fronte a Siracusa (che ne racchiude il centro storico). L’occasione era un’importante sfilata di Dolce & Gabbana, e per i due piccioncini è stata un’altra opportunità di godersi le meraviglie d’Italia.

Ora JLo è tornata in Italia per girare lo spot di una nuova bevanda che ha lanciato, la sua versione dello Spritz, ma meno alcoolica. La stessa Jennifer ha spiegato che l’idea le è venuta in mente dopo aver avuto a che fare con l’eleganza e il lifestyle italiano che ha conosciuto sulle sue coste. “L’ho semplicemente amato”, ha spiegato su Instagram la diva che, nonostante i cinquant’anni suonati, si mostra in forma fisica perfetta indossando un paio di hot pants color canarino e una camicetta bianca annodata.

L’amore per Capri

A Capri, Jennifer ci aveva lasciato il cuore. Molti ricorderanno quando, nel 2018, improvvisò uno show a sorpresa mettendosi a cantare live davanti agli ospiti di un locale. Arrivata a inizio agosto sull’isola in compagnia dell’allora fidanzato Alex Rodriguez, Jennifer aveva regalato ai fan uno spettacolo esclusivo dopo essere salita in piedi su un tavolo della famosa Taverna Anema e Core, frequentata da tutti i vip che sbarcano sull’isola, ed esibendosi in una delle sue hit, “Let’s Get Loud” sotto gli occhi increduli dei presenti.

La bellezza di Capri e la sua Dolce Vita si sono prestate benissimo a fare da set per la pop star latino-americana che ha scelto l’isola per il lancio dello spot postato sui social. Lo spot è stato girato in gran segreto per non attirare i curiosi in alcuni punti molto esclusivi di Capri, a partire da una villa a picco sul mare sul versante di Marina Piccola.

Il drink sarà sicuramente il più gettonato sull’isola quest’estate, ma Capri sarà anche la più desiderata dagli americani che sicuramente arriveranno in massa per un “Delola” in piazzetta.