Capri: 7 luoghi da goderti fuori stagione

Capri, l'isola più esclusiva del Mediterraneo, da sempre è stata scelta da personaggi dello spettacolo e reali come meta per le proprie vacanze. Per fuggire dal turismo di massa io, da napoletana, consiglio sempre di visitarla fuori stagione e i mesi di settembre e ottobre sono perfetti perché spesso ancora più caldi della primavera. Questi sono i miei 7 consigli da non perdere, luoghi da non dare per scontati.