Le città più salutiste del mondo

Alcune città garantiscono uno. Dal gran numero di locali vegan ai tanti spazi verdi dove poter respirare aria pulita, passeggiare o allenarsi e mettersi in forma. A volte, dopo una lunga giornata di lavoro, non si vorrebbe far altro che rilassarsi sul divano, mangiare un po’ di cibo spazzatura e guardare Netflix . La verità è che dovremmo tutti riuscire a prenderci cura del nostro organismo per vivere meglio e, da Parigi a San Francisco, ecco dov’è più semplice riuscirci secondo Travel Supermarket.