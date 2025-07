Le Cascate del Rio Verde in Abruzzo offrono scenari spettacolari, sentieri accessibili e natura incontaminata, perfette per trekking e relax in mezzo alla natura

iStock Le meravigliose Cascate del Rio Verde

Tra le montagne maestose e i boschi fitti d’Abruzzo si cela un tesoro nascosto, ancora poco conosciuto. Parliamo delle Cascate del Rio Verde, un luogo dove l’acqua si tinge di mille sfumature di smeraldo che riescono a emozionare a qualsiasi età. Immerse in un ambiente naturale incontaminato, chi le sceglie come propria meta di viaggio può godere di un’esperienza di quiete e bellezza autentica, lontana dal turismo che caratterizza in maniera eccessiva altri luoghi ben più noti del nostro Paese. Ecco dove si trovano, come arrivare e cosa fare e vedere.

Dove si trovano le Cascate del Rio Verde

Le Cascate del Rio Verde scorrono a Borrello, un piccolo borgo nel cuore dell’Abruzzo, in provincia di Chieti. Prendono vita tra boschi fitti e sono circondate da montagne che svettano nei cieli in tutto il loro splendore, regalando uno spettacolo naturale davvero unico: l’acqua cristallina si butta tra le rocce, creando riflessi e giochi di luce che lasciano senza fiato

Vi basti pensare che compiono più salti (di cui uno altissimo), formando piscine naturali e cascatelle più piccole lungo il percorso. Al giorno d’oggi possiamo godere di questa magia della natura grazie all’erosione delle rocce calcaree da parte del Rio Verde, che ha scavato (e continua a farlo) lentamente la sua strada tra gole profonde e la vegetazione rigogliosa circostante.

Cosa fare e vedere alle Cascate del Rio Verde

La prima cosa che dovete sapere è che le Cascate del Rio Verde sono il salto d’acqua più alto dell’Appennino, con una caduta complessiva che supera i 200 metri. Sono divise in tre salti principali, uno di circa 40 metri, poi c’è il più grande di 90 metri e un terzo di più o meno 30 metri.

Le cascate si trovano all’interno di una riserva naturale regionale di 287,5 ettari, riconosciuta come Oasi WWF dal 1997, in cui si possono esplorare diversi sentieri:

“Percorso Natura”: il facile, di 20 minuti grazie a cui arrivare a un punto panoramico con vista mozzafiato sulla Valle del Sangro;

il facile, di 20 minuti grazie a cui arrivare a un punto panoramico con vista mozzafiato sulla Valle del Sangro; “Percorso Vecchio Mulino” : dura circa 10 minuti e porta ai ruderi di un antico mulino a secco, offrendo un tuffo nella storia locale;

: dura circa 10 minuti e porta ai ruderi di un antico mulino a secco, offrendo un tuffo nella storia locale; “Percorso Cascate del Verde”: il più impegnativo, di circa 30 minuti tramite cui raggiungere tre punti panoramici, con una discesa di circa 200 gradini in legno per avvicinarsi alle cascate, regalando emozioni uniche.

Oltre al trekking, la riserva offre attività di birdwatching per osservare specie come poiane, gufi e merli acquaioli, e vi si possono avvistare anche mammiferi tra cui volpi e tassi e pescare trote e gamberi di fiume. L’area è attrezzata con zone per il picnic, ovvero con tavoli, panche e barbecue in cui rilassarsi e dedicarsi a pausa immersi nel verde.

La riserva è aperta tutto l’anno e l’ingresso costa solo 3 euro per gli adulti, 2 euro per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni, mentre i bambini sotto i 10 e i soci WWF entrano gratis. Nei weekend conviene arrivare presto per evitare la folla. I sentieri sono ben segnalati e adatti quasi a tutti, anche se i circa 200 gradini possono rivelarsi particolarmente impegnativi per chi ha difficoltà motorie.

I nostri consigli sono quindi quelli di indossare scarpe da trekking e portare acqua e snack, perché all’interno non ci sono punti ristoro. Disponibili parcheggio gratuito, servizi igienici, area giochi e zona sosta camper.

Altre info utili da sapere

È importante sapere che le Cascate del Rio Verde si trovano a circa 800–900 metri di altitudine nella Riserva Naturale Regionale di Borrello, nota per il suo microclima unico, al punto che qui convivono specie di boschi mediterranei e montani, abeti bianchi, muschi, orchidee, oltre a essere habitat di specie protette come il gambero e il granchio di fiume

Durante l’estate e nei weekend primaverili, il Comune organizza eventi, visite guidate ed escursioni didattiche, anche perché è proprio questa la stagione che permette di vivere al massimo l’esperienza. Tuttavia, è molto bello venire qui in ogni momento dell’anno e, soprattutto, dopo le piogge, quando il flusso è più vigoroso.

Infine, evitate assolutamente le tracce non ufficiali: gli unici sentieri sicuri sono i circuiti segnalati: Percorso Natura (20 min), Vecchio Mulino (10 min) e Cascate del Verde (30 min con circa 200 gradini), ideali anche per famiglie ben preparate.

Come arrivare

Raggiungere le Cascate del Rio Verde è piuttosto semplice, ma come per tutte le cose della vita serve un po’ di organizzazione, specialmente se si viaggia senza auto. Come detto in precedenza, questi fragorosi flussi d’acqua si trovano nel comune di Borrello, in provincia di Chieti, a pochi chilometri dal confine con il Molise. Per questo motivo, l’opzione migliore è sicuramente arrivare con la propria macchina:

Da Roma: ci vogliono circa 2 ore e mezza prendendo l’A24 fino a Pescara e poi proseguendo per la SS652 in direzione Castel di Sangro, uscendo a Rosello-Borrello;

ci vogliono circa 2 ore e mezza prendendo l’A24 fino a Pescara e poi proseguendo per la SS652 in direzione Castel di Sangro, uscendo a Rosello-Borrello; Da Napoli: il tempo di percorrenza è più e meno lo stesso, seguendo l’autostrada A1 fino a Caianello e poi risalendo per la SS85 e SS652.

Una volta giunti a Borrello, si può parcheggiare gratuitamente nei pressi dell’ingresso della riserva. I mezzi pubblici sono invece sconsigliati perché non esistono collegamenti diretti e i bus regionali sono pochi e mal sincronizzati. L’ingresso alla riserva è ben segnalato e l’accesso ai sentieri principali parte direttamente dal centro visitatori, dove a disposizione ci sono anche mappe, informazioni aggiornate e personale disponibile a dare indicazioni.