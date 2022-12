Viaggi in Treno in famiglia: con Trenitalia i bimbi viaggiano gratis!

Viaggiare in treno non sarà più la stessa cosa. Trenitalia, la principale società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri, ha infatti progettato una Winter Experience che ci permetterà di andare facilmente su e giù per l’Italia, e non solo, e a prezzi più che competitivi, il tutto a bordo di magnifici treni.

E se siete in famiglia non dovete temere. Per voi, infatti, è prevista una promozione che consente ai bambini al di sotto dei 15 anni di viaggiare gratuitamente, e agli adulti di usufruire di uno sconto del 40%. Inoltre, sono previsti tantissimi servizi per far sì che il viaggio trascorra nella maniera più piacevole possibile. Scopriamo insieme i dettagli.

Tutti i servizi di Trenitalia dedicati ai più piccoli

La promozione che permette ai più piccoli di viaggiare senza dover pagare e agli adulti di avere uno sconto del 40%, si chiama Bimbi Gratis. È valida per le Frecce e gli Intercity e comprende anche una serie di servizi che renderanno questa esperienza una delle migliori della vostra vita.

Per le famiglie con i bambini che sceglieranno di salire a bordo di Intercity ed Eurocity, inoltre, c’è la possibilità di scegliere l’area family: una carrozza dedicata al divertimento e allo svago dei più piccoli. Fare un viaggio in questo vagone sarà come entrare in un mondo incantato grazie agli interni personalizzati e ai giochi allestiti sui tavolini.

A bordo di Frecciarossa, Intercity e treni Regionali non mancheranno i posti dedicati ai passeggini, qualora fossero necessari. E in particolare nei Regionali Pop e Rock è possibile trovare persino un’area nursery dedicata e del “poggiabimbo”, mentre i nuovi treni regionali ibridi Blues prevedono l’opzione di una zona destinata interamente ai bambini.

Per gli adulti non mancherà il Wi-fi gratuito, la possibilità di leggere il magazine “La Freccia”, dal “Portale Frecce”, la carrozza per la ristorazione ricca di piatti selezionati e firmati da grandi chef e molto altro ancora, compreso il nuovo servizio di travel podcasting con il canale “Scopri L’Italia in Intercity”.

E se vi state chiedendo dove possiate andare in viaggio con la vostra famiglia vi informiamo che vi state ponendo la domanda sbagliata. Quella che sarebbe più opportuno farsi è: “Dove non possiamo andare”?

Trenitalia, infatti, questo inverno unirà praticamente tutto il Belpaese con oltre 9mila collegamenti al giorno in treno e circa 23mila corse in bus tra Italia ed Europa. In sostanza, sfileranno sui binari 250 Frecce al giorno, 124 Intercity, di cui 24 Intercity Notte, per le medie località e i capoluoghi di provincia, con l’esclusivo servizio con le Cabine Excelsior esteso anche nei collegamenti tra Milano e la Sicilia oltre a quello già esistente tra Roma e l’isola. E poi le migliaia di treni Regionali che conducono alla scoperta di piccole realtà del nostro Paese che conservano intatta la loro anima.

Infine è giusto che sappiate che, in quanto veri e propri componenti della famiglia, gli animali non sono esclusi dalle offerte. Per loro, infatti, il viaggio è gratis a partire fino all’8 gennaio su Frecce e Intercity. Sui regionali, invece, il cane al guinzaglio viaggia, già dalla scorsa estate, senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50%. Mentre gli animali di piccola taglia nel trasportino hanno diritto di viaggiare a titolo completamente gratuito a bordo di tutti i treni di Trenitalia.

Non resta che fare le valigie e prepararsi a trascorrere un meraviglioso inverno insieme a Trenitalia.