AS Líthica – Pedreres de s'Hostal, la cava manuale

Minorca è una destinazione perfetta per una vacanza in famiglia: rilassata, sicura, a misura d’uomo (e di bambino), con una natura sorprendente, spiagge meravigliose e tante esperienze pensate per i più piccoli. L’isola, e in pochi lo premeditano o programmano, non è solo mare e sole: offre una varietà di attività che riescono a coinvolgere genitori e figli, con proposte che spaziano dalle avventure nella natura alle visite culturali, dalle escursioni in barca agli incontri ravvicinati con gli animali. Ecco una mini guida delle spiagge più adatte e delle esperienze imperdibili per vivere Minorca con i bambini per una pausa dal mare o durante una giornata coperta.

Le spiagge migliori per i bambini

In vacanza con i bambini scegliere la spiaggia giusta è fondamentale per vivere una giornata serenamente e in reale relax per tutti. A Minorca però si cade sempre in piedi, e le spiagge sono tutte molto facili e comode, se si evitano le calette più isolate che prevedono molto cammino o le piscine naturali tra gli scogli. La costa sud è generalmente più indicata per le famiglie, perché ha sabbia fine e fondali bassi; ma anche alcune spiagge del nord meritano una visita. Importantissimo: prima di mettersi in cammino la mattina è buona abitudine controllare i venti e le correnti per capire la direzione da prendere. Ecco una selezione delle più adatte.

Costa Sud di Minorca

Punta Prima è una spiaggia molto comoda, con ampio parcheggio, parco giochi nelle vicinanze e stabilimenti per il noleggio di ombrelloni e lettini. Le acque sono limpide e tranquille, perfette per giocare senza preoccupazioni. I bambini possono divertirsi al piccolo parco giochi accanto alla spiaggia o fare una merenda con una macedonia di frutta fresca al chiosco locale.

Binibeca : molto amata dalle famiglie perchè comoda da raggiungere (ha due grandi parcheggi per auto) e per la bellissima pineta attrezzata con tavoli e panche in legno, perfetta per i picnic. La spiaggia è piuttosto piccola, quindi è bene arrivare presto. Da segnalare la simpatica presenza di papere e un bar con vista sul mare turchese.

Es Canutells : una spiaggia più nascosta e meno affollata, dove i bambini restano affascinati dalla presenza delle papere che attraversano la spiaggia dal canneto. Anche se non dispone di bagnini o noleggio ombrelloni, può essere una tappa divertente e alternativa.

Son Bou : la spiaggia più lunga dell'isola (2,5 km) e anche una delle più attrezzate, con ampio parcheggio, bagnini, docce, bar, ristoranti. Alle sue spalle, una zona paludosa con simpatici animali selvatici attira i più piccoli.

Santo Tomás : accessibile e ben servita, unisce natura e comodità. Perfetta per le famiglie che vogliono rilassarsi mettendo in programma un buon pranzo vista mare e un tuffo in acque limpide e tranquille.

Cala Galdana : una delle più famose e scenografiche, con la sua forma protetta e le acque poco profonde è una garanzia per le famiglie. Tantissime le attività e gli sport proposti e ampia scelta di ristoranti e chiringuitos per uno snack o per il pranzo. Anche qui ci sono tavoli con panche per il picnic e alberi che danno riparo.

: una delle più famose e scenografiche, con la sua forma protetta e le acque poco profonde è una garanzia per le famiglie. Tantissime le attività e gli sport proposti e ampia scelta di ristoranti e chiringuitos per uno snack o per il pranzo. Anche qui ci sono tavoli con panche per il picnic e alberi che danno riparo. Son Xoriguer: una spiaggia attrezzata e ben collegata, ideale per famiglie che soggiornano nei resort vicini. Dispone di noleggio lettini, attività acquatiche e diversi bar e negozi per ogni esigenza.

Costa Nord di Minorca

Arenal d’en Castell : con la sua forma a conchiglia, è una delle spiagge più sicure del nord. L’acqua è bassa per diversi metri e piena di pesciolini, perfetta per lo snorkeling dei più piccoli. Comodi i ristoranti vicini e il noleggio di kayak.

Son Parc (Arenal de Son Saura): una bella spiaggia con parcheggio ampio e zone d'ombra naturali. Grazie alla sua ampiezza, anche in alta stagione non è mai troppo affollata. Presenti bagnini, noleggio attrezzature e un ottimo ristorante con terrazza sul mare.

Es Grau : meno frequentata dai turisti, molto amata dai residenti. Le acque sono calde, basse e perfette per il gioco libero. I bambini possono esplorare la zona in tranquillità, mentre i genitori si rilassano con un frullato del chiosco. Il parcheggio è vicino e parzialmente ombreggiato.

Playas de Fornells è una delle aree più tranquille dell'isola. Protetta dai venti, con acque calme e poco profonde, è ideale per le prime nuotate dei bambini. Nei dintorni si trovano diverse calette accessibili anche a piedi e numerosi ristoranti perfetti per una pausa pranzo in famiglia. Qui si può anche partecipare a brevi escursioni in kayak o fare snorkeling in sicurezza.

Cosa fare a Minorca con i bambini

Oltre al mare, Minorca offre tante attività coinvolgenti per grandi e piccoli.

Donkey Rescue

Nel cuore dell’isola si trova un rifugio per asinelli recuperati da situazioni difficili. I bambini possono conoscerli, accarezzarli e ascoltare la loro storia. È un’attività educativa e tenera, che aiuta a sviluppare empatia e rispetto per gli animali.

Rutes Ecuestres Camí Cavalls

Per i piccoli amanti dei cavalli, un’escursione a cavallo lungo il Camí de Cavalls fino a Cala en Turqueta è un sogno che si avvera. I percorsi sono adatti anche ai principianti, con momenti di sosta e per le foto. I panorami? Mozzafiato!

Museo di Binissuès

Un tuffo nella Minorca rurale di un tempo, ideale durante le giornate di pioggia o maltempo, con dimostrazioni di caseificazione, animali della fattoria e una collezione di strumenti agricoli antichi. I bambini possono assistere alla mungitura e partecipare alle attività didattiche.

Minorca preistorica

Minorca è la culla della Civiltà Talaiotica, una cultura millenaria che ha lasciato sull’isola tracce affascinanti e misteriose. I bambini possono diventare piccoli esploratori visitando i monumenti megalitici più importanti: la Naveta d’Es Tudons, l’edificio più antico d’Europa usato per le sepolture collettive; il villaggio di Torre d’en Galmés, dove un tempo vivevano circa 900 persone; e il sito di Torralba d’en Salord, con la sua imponente Taula, simbolo della spiritualità di un’intera civiltà.

Líthica – Pedreres de s’Hostal

Si tratta di un’antica cava di marés trasformata in un parco immersivo che onora e valorizza il paesaggio e la cultura della pietra con giardini, labirinti e sentieri. La vegetazione della cava manuale con il suo labirinto vegetale è un tesoro di profumi e colori mediterranei; ma è la mestosità della cava meccanica e dell’Anfteatro che lasciano davvero a bocca aperta. Qui, il labirinto minerale è costruito con oltre 3.000 blocchi di marés per perdersi e ritrovarsi. Durante l’estate, la cava ospita spettacoli e concerti, ma sempre durante la visita si può provare a parlarsi da un capo all’altro dell’anfiteatro, per comprendere l’acustica della pietra.

Snorkeling Safari

Un’escursione guidata che permette di scoprire la fauna marina minorchina in tutta sicurezza. I bambini, con maschera e boccaglio, possono osservare pesci colorati e partecipare a una piccola “spedizione” marina, imparando il rispetto per l’ambiente marino.

Il mercatino di Es Mercadal

Tutti i giovedì sera durante la stagione estiva il centro di Es Mercadal ospita il mercatino artigianale più grande dell’isola. Qui si possono trovare artigiani da tutto il mondo, in una cittadina addobbata a festa, con dehor e musica che può divertire anche i più piccoli!