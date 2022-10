Le piste ciclabili più belle del mondo

Gli esperti hanno selezionato ben 30 piste ciclabili sparse per il mondo in cui vivere un'indimenticabile avventura. Noi abbiamo estrapolato le dieci migliori come Kinderjijk (in foto) che durante la primavera è aperta esclusivamente a ciclisti e pedoni. Si trova nei Paesi Bassi e si caratterizza per essere pianeggiante e per regalare panorami suggestivi e caratteristici. Non mancano i mulini a vento, ben 19 e ancora funzionanti.