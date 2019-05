Chiang Rai – Il fascino del Nord della Thailandia

editato in: da

Durante la nostra esplorazione della cittadina di Chiang Rai, all’estremo nord della Thailandia, ci siamo resi conto di quanto essa offra scenari e monumenti unici, dai templi più iconici ai panorami sconfinati delle piantagioni di tè, essa regala mistero, curiosità e fascino.

Situata a breve distanza dalla ‘sorella’ Chiang Mai, la piccola cittadina si presenta come un luogo mistico, forse per via dei vari Templi di ‘colore’ differente (dal Tempio Bianco, al Tempio Blu e a quello Nero).

Un luogo denso d’arte e allo stesso tempo singolare, incastonato fra le montagne come una gemma nascosta, in grado di distinguersi dal resto del Paese e posizionarsi fra le mete più originali e affascinanti dell’intera Thailandia!

Le sue punte di diamante sono posizionate appena fuori dal centro città, diramandosi nelle varie direzioni; dal Tempio Cinese, con le sue originalissime forme e il Buddha alto quasi 80 metri, al Tempio Bianco, simbolo mistico del bene e del male presente nel genere umano, per arrivare al Tempio Blu, un’ode alla vera religiosità del culto Thai.

Da queste parti ogni monumento, ogni tempio e ogni attrazione è un’espressione visiva di tutto ciò in cui credono i locali, come un voler trasformare in qualcosa di visivo e palpabile le loro tradizioni, le loro paure, le loro speranze e la loro creatività.

Secondo voi merita una visita?