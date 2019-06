In Thailandia esiste un incredibile tempio avvolto da un drago spaventoso

editato in: da

Amate andare alla scoperta di luoghi suggestivi, misteriosi e lontani dai soliti circuiti turistici? La vostra passione sono i posti incredibili, quelli di cui è difficile anche solo immaginare la reale esistenza?

Allora non potete rinunciare ad ammirare un incredibile tempio buddista in Thailandia, completamente avvolto dalle spire di un drago. Un luogo che richiama alla mente epiche figure, e regala un’emozione che è difficile provare altrove.

Nel distretto di Sam Phran, in provincia di Nakhon Pathom, una quarantina di chilometri a ovest di Bangkok, si trova un tempio unico al mondo che, sebbene non sia meta del turismo di massa né incluso nelle principali guide turistiche, è un’autentica meraviglia da vedere se si passa di qui.

Non capita tutti i giorni, infatti, di poter ammirare un drago gigantesco che avvolge con le sue spire una torre rosa, alta 80 metri e composta da 17 piani.

A una prima occhiata potrebbe sembrare di essere finiti sul set cinematografico di un film fantastico, in una sorta di “Las Vegas thailandese” oppure in un enorme e bizzarro parco giochi, invece siamo di fronte a una pittoresca culla del culto buddista.

Qui è possibile non soltanto lasciarsi incantare dal drago in ferro e fibra di vetro ma anche entrare nel suo buio ventre e percorrere le scale interne che conducono alla sommità del tempio anche se, per via delle precarie condizioni della struttura, alcune zone sono chiuse al pubblico.

L’origine della torre del Dragone rimane sconosciuta e avvolta nel mistero, ma la sua inconfondibile presenza nel bel mezzo della campagna thailandese desta un grande stupore: vale davvero la pena di raggiungerlo, come i più conosciuti e gettonati monumenti del mondo.

Una leggenda narra che, se si tocca la coda del drago, si lancia una moneta nel “vaso della felicità” e si colpisce il gong del tempio, si verrà accompagnati dalla buona sorte per tutto l’anno seguente.

L’intero complesso religioso è inoltre costituito da altri piccoli templi, un bellissimo giardino, sculture di animali come delfini, elefanti, draghi e splendidi monumenti buddisti tra cui la dorata statua di bronzo del Buddha Gigante, e un caratteristico edificio interamente realizzato a forma di tartaruga.

Qualche informazione pratica: il Tempio di Wat Samphran è raggiungibile all’indirizzo Amphoe Sam Phran, Chang Wat Nakhon Pathom 73110, Tambon Khlong Mai, Thailandia.

Una meta unica al mondo, che unisce fantasia e realtà come non mai.