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iStock La favolosa Playa de Bolonia in Andalusia

Siamo in Andalusia, nella zona più selvaggia della costa di Cadice, lungo quel tratto della Costa de la Luz in cui la Spagna guarda l’Atlantico e il paesaggio conserva un’anima libera e luminosa, e ci lasciamo incantare da Playa Bolonia che, nel 2026, è entrata nella classifica Europe’s 50 Best Beaches di World’s 50 Best Beaches. Un riconoscimento che racconta bene il fascino di questa baia ampia e scenografica, amatissima da chi cerca natura, spazi aperti, mare limpido e atmosfere lontane dalle località balneari più inflazionate.

La piccola località di Bolonia, nel territorio di Tarifa, è una meta a dir poco sorprendente: una strada che arriva quasi all’improvviso davanti alla costa, il profilo dell’Atlantico, la lunga distesa di sabbia chiara, il vento che modella tutto e, sullo sfondo, la grande duna dichiarata Monumento Naturale.

Playa Bolonia, la favolosa mezzaluna di sabbia bianca

L’attrazione principale di Bolonia è senza dubbio la sua spiaggia, una vasta mezzaluna di sabbia bianca finissima che si apre dinanzi all’oceano per quasi quattro chilometri. Larga circa 70 metri, Playa Bolonia ha il fascino selvaggio delle spiagge di Tarifa, ma con un’atmosfera più tranquilla: anche in estate si riesce quasi sempre a trovare uno spazio dove stendere il telo e godersi il paesaggio senza “sentirsi soffocare dalla folla”.

Non troverete stabilimenti né file ordinate di lettini e ombrelloni e, proprio per questo, è la scelta ideale per trascorrere una giornata tra sabbia, onde, cielo aperto e silenzio interrotto soltanto dal vento. Il vento, appunto, è uno dei protagonisti assoluti: a volte può essere intenso e diventare fastidioso per chi vuole solo prendere il sole, ma per i surfisti rappresenta una delle ragioni principali per raggiungere questa parte della costa andalusa.

A rendere il paesaggio davvero indimenticabile è poi la Duna di Bolonia, che spicca a un’estremità della spiaggia e domina la baia con la sua massa chiara e mobile: alta circa 30 metri, è un vero complesso dunale in movimento, modellato senza sosta dal vento dell’Atlantico. Nel 2001 è stata dichiarata Monumento Naturale per la sua importanza paesaggistica ed ecologica, basti pensare che ospita una vegetazione molto resistente, tra cui l’ammophila, pianta capace di vivere in un ambiente difficile e fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema.

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Non essendo attrezzata come le località più turistiche, per godersi davvero la giornata conviene portare con sé acqua, qualcosa da mangiare, protezione solare, cappello e tutto il necessario per restare diverse ore in spiaggia senza dover risalire subito verso il paese.

Dove si trova Playa Bolonia e come arrivare

Playa Bolonia si trova in provincia di Cadice, nella parte sud-occidentale dell’Andalusia, lungo la Costa de la Luz, il tratto di costa compreso tra Cadice e Tarifa e bagnato dall’Oceano Atlantico.

Il modo più semplice per raggiungere Bolonia è l’auto. Bisogna percorrere la strada N-340 in direzione Tarifa e imboccare la deviazione verso ovest a circa 15 chilometri dalla città.

Arrivare con i mezzi pubblici è possibile, ma meno comodo. Da Tarifa esiste un collegamento in autobus verso Bolonia, tuttavia le corse non sono molto frequenti e richiedono una buona organizzazione, soprattutto se si desidera trascorrere l’intera giornata in spiaggia. Chi parte da altre località dell’Andalusia, comprese le città principali, deve mettere in conto almeno un cambio e tempi più lunghi.