La Jacuzzi of Despair: il fenomeno del lago killer che intrappola tutte le creature

Questo lago nel Golfo del Messico è così tossico da uccidere e imbalsamare tutte le creature abbastanza sfortunate da finirci dentro: è la Jacuzzi of Despair

Jacuzzi of Despair è un lago oceanico situato nel Golfo del Messico

Avete presente quella paura che assale molti di noi quando nuotiamo nell’acqua alta e il mare diventa sempre più scuro? La nostra immaginazione vola immediatamente verso le creature più pericolose che, silenziose, nuotano tra i nostri piedi. Il 95% delle volte è una paura infondata, tranne in un luogo del mondo: la temibile Jacuzzi of Despair, ossia “la Jacuzzi della Disperazione”.

Il nome deriva dalla sua fama come letale pozza oceanica che intrappola e mummifica le creature che vi entrano. Situata sul fondo del Golfo del Messico, presenta condizioni così tossiche che solo i batteri e qualche specie animale riesce a sopravviverle!

La scoperta della Jacuzzi of Despair

È il 2015 quando un team di ricercatori ha scoperto la Jacuzzi of Despair durante una spedizione che aveva l’obiettivo di indagare le infiltrazioni fredde presenti nelle profondità del Golfo del Messico. Le infiltrazioni fredde sono luoghi in cui gli idrocarburi, ossia i principali costituenti del petrolio e del gas, fuoriescono dal fondale marino ed entrano nella colonna d’acqua.

Nel caso del Golfo del Messico, gli idrocarburi vengono spinti fuori da blocchi di sale in movimento nella crosta terrestre che si sono formati milioni di anni fa, quando l’acqua di un antico mare è evaporata. I ricercatori si stupirono nel trovare diversi granchi e altre creature morte “sottaceto” all’interno della pozza, tanto da soprannominarla la “Jacuzzi of Despair” o “Hot Tub of Despair”.

La fuoriuscita si trova a quasi 1.000 metri sotto il mare e misura 30,5 metri di circonferenza e 3,7 metri di profondità.

Le caratteristiche mortali della Jacuzzi of Despair

Quali sono le caratteristiche che rendono questo lago situato sul fondo dell’oceano così mortale? Le sue acque salmastre si formano grazie agli idrocarburi che risalgono attraverso strati di sale sotterranei, come spiegato in un riassunto della spedizione pubblicato al tempo della scoperta. Questa salamoia è fino a quattro volte più salata e di conseguenza molto più densa dell’acqua di mare circostante, impedendo che i due fluidi si mescolino.

All’interno della pozza, le temperature raggiungono i 19°C: questa combinazione di calore e altissima salinità crea condizioni letali per la maggior parte degli organismi. A rendere l’ambiente ancora più ostile sono gli alti livelli di solfuro di idrogeno e metano presenti nella salamoia, sostanze che solo poche creature, come alcune specie di cozze, riescono a tollerare.

Il Messico è un Paese dove si verificano fenomeni naturali incredibili: dal cenote Angelita alle grotte carsiche. Come ha dichiarato Erik Cordes, professore associato di biologia presso la Temple University, che ha scoperto questo luogo insieme ad altri colleghi: “È stata una delle cose più sorprendenti trovata nel mare profondo.”

Le acque all’interno della piscina sottomarina sono delimitate da un tappeto di batteri e depositi di sale. Tutt’attorno la vita è rigogliosa, ma le creature che si avventurano oltre il confine non tornano indietro.