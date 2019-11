Nel villaggio di Harads, nella Lapponia svedese , appena a Sud del Circolo polare artico, si trova uno degli hotel più spettacolari della Scandinavia: il Treehotel . Sette camere uniche sono state costruite tra gli alberi a 4-10 metri da terra, nel bel mezzo della foresta incontaminata. Ognuna delle camere è diversa dall’altra e porta un nome proprio in base alle caratteristiche e al design. Bellissime d’estate, per via dell’assenza di luminosità, offrono un punto di vista ineguagliabile d’inverno per potere ammirare il fenomeno dell’ aurora boreale