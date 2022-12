Come in una favola: il magico castello di cotone

Fonte: iStock Pamukkale, il castello di cotone

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi, uno diverso dall’altro. Eppure tutti hanno in comune il medesimo obiettivo, quello di farci vivere esperienze straordinarie e mozzafiato destinate a trasformarsi nei ricordi più belli di una vita intera.

E non serve andare alla ricerca di chissà quale adrenalinica avventura per emozionarsi e incantarsi ogni volta, perché spesso è proprio all’improvviso che si palesano davanti ai nostri occhi le visioni più straordinarie di sempre. Tutto merito di Madre Natura, che come un sapiente artigiano, ha creato quegli spettacoli incredibili che lasciano ogni volta senza fiato, e che sono così belli da non sembra reali.

È successo in Turchia, per esempio, che il territorio sul quale si snodava l’antica città di Hierapolis, di cui oggi restano solo rovine, si è trasformato nel palcoscenico di uno spettacolo di immensa bellezza. Proprio lì dove viaggiatori di tutto il mondo possono sentirsi protagonisti di una favola, e vivere un sogno dentro a un magico castello di cotone.

Vivere una favola in Turchia

Il nostro viaggio di oggi ci porta in Turchia, tra le meraviglie di un Paese straordinario che è destinato a incantare in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni. Lo fa con quell’intreccio di culture che affondano radici in imperi e popolazioni antiche e lontane, con l’arte e con la storia, con le testimonianze di un passato complesso e glorioso che non si può dimenticare. Ma lo fa anche con le città vivaci e dinamiche e con tutti quei paesaggi naturali che sono oggi patrimonio dell’intera umanità.

Ed è proprio allo scoperta di un paesaggio che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco che oggi vogliamo andare insieme a voi, in un viaggio che ci porta a esplorare uno dei luoghi più belli, suggestivi e incantati di questo pianeta, e che porta proprio la firma di Madre Natura.

Si tratta di Pamukkale, un’area naturale situata nella Turchia sud-occidentale, in provincia di Denizli, e che si snoda nei pressi delle rovine dell’antica città di Hierapolis. Proprio qui, inaspettatamente, si apre davanti agli occhi di chi giunge fin qui uno spettacolo mozzafiato che è così bello da non sembrare reale: un magico castello di cotone che sembra uscito da un libro di fiabe.

Pamukkale: il magico castello di cotone

Il nome di questo sito naturale, che negli anni si è trasformato in una vera e propria attrazioni turistica, altro non è che un preludio all’esperienza magica che si vive una volta giunti fin qui. Pamukkale, infatti, in turco significa castello di cotone.

Perché è proprio a un castello bianco e candido, e soffice come il cotone, che sembra assomigliare quel panorama che si apre davanti agli occhi di chi guarda e che si estende maestoso e fiero caratterizzando tutto il territorio circostante. In realtà, anche se sembra un edificio architettonico dalle fattezze incantate, è stata la natura a creare questo complesso così suggestivo e straordinario.

Tutto merito dei movimento tettonici che hanno stimolato la nascita di numerosi fonti termali. Pamukkale, infatti, è una delle SPA naturali più belle del mondo intero. Questo spettacolo della natura è caratterizzato da terrazze dalla forma circolare che si sovrastano, una sopra l’altra, e che raggiungono un’altezza di 160 metri. Le acque delle sorgenti, inoltre, fanno da contrasto agli spessi strati di calcare e travertino che li ospitano e che si abbarbicano lungo il pendio della montagna fino a creare una fortezza di cotone tutta da scalare.

La visione, che appare davanti agli occhi di guarda, è sublime e spinge a viaggiare con la fantasia. C’è chi resta fedele al nome stesso del luogo, immaginando quindi di stare in un castello di cotone uscito da una fiaba. C’è chi invece ha come l’impressione di trovarsi nel bel mezzo di una montagna innevata e chi, ancora, immagina di attraversare delle cascate di ghiaccio. Quello che è certo è che la visione del paesaggio è così bella che la realtà supera di gran lunga l’immaginazione.