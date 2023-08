Questi aerei sorvolano (e sfiorano) una spiaggia caraibica

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Gli aerei sorvolano Maho Beach

Quando parliamo di paradisi terrestri non possiamo non pensare a quelle distese di sabbia bianca e fina bagnate da un mare azzurro e cristallino. A quella tranquillità solitaria e quasi mistica, interrotta solo dai suoni della natura, che caratterizza in maniera straordinaria tutte quelle destinazioni che da sempre capeggiano le nostre travel wish list. Eden, questi, che per forme, lineamenti e colori sembrano quasi finti, ma che invece sono reali e raggiungibili con un volo aereo.

Ed è proprio su un areo che vogliamo viaggiare insieme a voi oggi, per raggiungere un luogo davvero incredibile dove i sogni si trasformano in realtà. La nostra destinazione è Sint Maarten, un Paese appartenente al Regno dei Paesi Bassi e situato a sud del Mare Caraibico.

Proprio qui, tra visioni mozzafiato e scorci di immensa bellezza, è possibile raggiungere un luogo davvero unico e uguale a nessun altro. Si tratta di una spiaggia caraibica che ogni giorno è sorvolata, e quasi sfiorata, da aerei di linea in partenza e in arrivo. Il suo nome e Maho Beach, ed è davvero la baia più particolare che abbiamo mai visto.

Benvenuti a Maho Beach

Il nostro viaggio di oggi ci conduce nel cuore dei Caraibi, propio lì dove tutti gli amanti della natura possono trascorrere del tempo in totale relax immergendosi in paesaggi naturali e bellissimi. Ci troviamo a Sint Maarten, una meta che non è del tutto nuova agli amanti dei paradisi terrestri. Ogni anno, infatti, migliaia di persone scelgono di raggiungere il territorio caraibico per vivere avventure nella natura con vista mare, ma anche per frequentare la fervente scena notturna che caratterizza le città dell’isola.

Sint Maarten è raggiungibile in aereo grazie al Princess Juliana International Airport. È proprio la presenza di questo aeroporto a caratterizzare in maniera univoca una delle più particolari spiagge dell’isola e forse del mondo intero. Stiamo parlando di Maho Beach, una distesa di sabbia bianca, bagnata da un mare dalle mille sfumature di blu, che ogni giorno è attraversata da aerei in arrivo e in partenza e che viene utilizzata da molti come osservatorio del traffico nel cielo.

Fonte: iStock

Osservare gli aerei da una spiaggia caraibica

Alzare gli occhi al cielo e ritrovarsi a poche centinaia di metri da un aereo in movimento: una visione? No, è Maho Beach. La spiaggia, una delle più frequentate e chiacchierate dell’isola di Sint Maarten, offre un’esperienza davvero unica che non è possibile replicare in nessun’altra parte del mondo.

La lingua di sabbia bianca, infatti, separa il mare dal Princess Juliana International Airport che dista appena un centinaio di metri dalla costa. Questo vuol dire che ogni aereo in partenza, e in arrivo, sorvola a bassa quota la spiaggia, quasi sfiorandola.

Proprio questa particolarità con gli anni ha trasformato Maho Beach in un’attrazione turistica, al punto tale che attraverso un altoparlante, ogni giorno, vengono comunicati gli orari di arrivo e di partenza dei velivoli, per permettere ai viaggiatori di mettersi in posizione e di ammirare da una distanza ravvicinata gli aerei in volo.

Quando l’aereo sorvola e sfiora la spiaggia provoca un forte vento creando delle onde davvero suggestive che negli anni hanno attirato anche gli amanti del windsurf.