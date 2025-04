Per il weekend del 25 aprile la Fondazione FS ha programmato numerose corse a bordo di treni storici in Italia. Orari e prezzi per un viaggio nel tempo

Durante il weekend 25 – 27 aprile 2025, gli appassionati di treni storici avranno l’occasione di vivere un’esperienza unica a bordo di convogli d’epoca che attraverseranno alcune delle più suggestive linee ferroviarie italiane. La Fondazione FS ha programmato numerose corse in tutto il Paese, offrendo ai viaggiatori la possibilità di intraprendere un viaggio che punta alla riscoperta dei panorami italiani con lentezza.

Quello del ponte del 25 aprile sarà un viaggio nel tempo sui binari d’Italia alla scoperta di itinerari speciali.

Un viaggio nel cuore dell’Appennino: da Sulmona a Castel di Sangro

In Abruzzo la Fondazione FS propone un affascinante itinerario “Primavera sulla Ferrovia dei Parchi” che condurrà il viaggiatore da Sulmona, città ricca di storia e tradizioni, fino a Castel di Sangro, incastonata nel cuore dell’Appennino abruzzese. A bordo di carrozze d’epoca, si potranno ammirare paesaggi mozzafiato e borghi pittoreschi.

Questo treno effettuerà corse tutti i giorni dal 25 al 27 aprile 2025. Il treno partirà da Sulmona alle ore 8:45 e arriverà a Castel di Sangro alle ore 11:55. Per il ritorno, la partenza da Castel di Sangro è fissata alle ore 16:15 con arrivo a Sulmona alle ore 18:15.

Questo treno storico è una locomotiva diesel con carrozze anni ’30 “Centoporte”, carrozze anni ’50 Corbellini e bagagliaio. Durante questa esperienza si potrà portare gratuitamente a bordo la propria bici per scoprire i luoghi in completa libertà.

Le fermate previste nel mezzo della tratta sono:

Campo di Giove

Palena

Roccaraso

Alfedena-Scontrone

Tra le colline senesi: da Siena a Castiglione d’Orcia

Un altro gioiello proposto dalla Fondazione FS è il viaggio toscano che da Siena si snoda tra le dolci colline toscane fino a raggiungere Castiglione d’Orcia, un borgo medievale di rara bellezza. Questo “Treno Natura, primavera in Val d’Orcia” si potrà prendere solo nella giornata del 25 aprile. Durante il tragitto, i viaggiatori potranno immergersi in un paesaggio unico al mondo.

Il treno storico partirà da Siena alle ore 8:50 e arriverà a Castiglione d’Orcia alle ore 11:11. Il viaggio di ritorno prevede la partenza da Castiglione d’Orcia alle ore 17:21 e l’arrivo a Siena alle ore 18:44.

Per il 27 aprile è invece previsto un altro viaggio: da Siena a San Quirico d’Orcia. “Treno Natura: Orcia Wine Festival“. Giunti a San Quirico d’Orcia, sarà possibile visitare il grazioso centro storico e partecipare alla dodicesima edizione del festival.

In Toscana si viaggerà a bordo di un treno storico formato da una locomotiva a vapore con carrozze “Centoporte” degli anni ’30, carrozze Corbellini degli anni ’50 e bagagliaio.

Un tuffo nella storia reale: da Napoli centrale alla Reggia di Caserta

Per chi desidera combinare il fascino del viaggio in treno storico composto da vetture Centoporte degli anni ’30 con la visita di un sito di straordinaria importanza culturale, la Fondazione FS offre il collegamento “Reggia Express” da Napoli centrale alla maestosa Reggia di Caserta solo per la giornata del 27 aprile.

Un modo comodo e suggestivo per raggiungere uno dei simboli del potere borbonico.

Il treno partirà da Napoli Centrale alle ore 9:55 con arrivo alla Reggia di Caserta alle ore 10:29. Per il ritorno, la partenza dalla Reggia sarà alle ore 17:30 con arrivo a Napoli Centrale alle ore 18:16.

Il costo del biglietto è di 4.9€ per gli adulti e 2.45€ per i ragazzi.

In Campania il treno storico sarà una locomotiva elettrica con carrozze Centoporte degli anni ’30, Corbellini degli anni ’50 e bagagliaio.

Un viaggio tra le sponde del lago: da Milano centrale a Paratico Sarnico

Per gli appassionati di paesaggi lacustri il 27 aprile ci sarà la corsa del “Sebino Express“. Si potrà viaggiare a bordo di un treno storico da Milano centrale fino a Paratico Sarnico, sulle rive del Lago d’Iseo. Un’occasione per scoprire le bellezze di questo incantevole specchio d’acqua.

La partenza da Milano Centrale è prevista alle ore 8:20 con arrivo alle 11:40. Il ritorno da Paratico Sarnico sarà alle ore 17:15 con arrivo a Milano Centrale alle ore 20:45.

Il costo del biglietto per questa tratta è di 12€. In questo viaggio è consentito portare gratuitamente la propria bici per girare in libertà una volta giunti a destinazione.

Per la Lombardia il treno storico sarà formato da una locomotiva a vapore ed elettrica con carrozze Centoporte degli anni ’30, carrozze Corbellini degli anni ’50 e bagagliaio.

Alla scoperta delle Terre dell’Altolivenza: da Udine a Sacile

Il 27 aprile si potrà anche partire alla scoperta dell’Altolivenza a bordo di un treno storico da Udine a Sacile. Questo treno attraverserà un territorio ricco di storia e fascino. Si potrà così ammirare il suggestivo fiume Livenza, che nasce in Friuli e bagna Sacile, e lasciarsi incantare dai borghi che si incontreranno lungo il percorso. Il treno partirà da Udine alle ore 07:30 e arriverà a Sacile alle ore 08:20. Per il ritorno, la partenza da Sacile è prevista alle ore 18:20 con arrivo a Udine alle ore 19:15. Il costo del biglietto per gli adulti è di 10€, mentre per i ragazzi – dai 4 ai 12 anni non compiuti – è di 5€. I bambini fino a 4 anni viaggiano gratis.

Il treno storico del Friuli-Venezia- Giulia sarà formato da un locomotore diesel con carrozze tipo Centoporte degli anni ’30 e bagagliaio.