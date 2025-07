Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

L'tinerario di San Francesco con fulcro Assisi viene inserito come Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa

Il 2 luglio 2025 le Vie di San Francesco hanno raggiunto un traguardo importantissimo entrando a far parte dell’Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa. Il riconoscimento, di altissimo profilo, è stato annunciato al ministero della Cultura alla presenza del ministro Alessandro Giuli, mettendo in luce la rilevanza e l’attualità del Santo di Assisi.

Le Vie di San Francesco riconosciute Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa

Manca poco all’ottavo centenario della morte di San Francesco (2026) e, quasi ad omaggiarlo, arriva un riconoscimento prestigioso per un percorso che unisce spiritualità, storia, cultura e territorio. Il cammino francescano, promosso dall’Associazione internazionale Saint Francis’ Ways, si estende tra Italia, Europa e perfino la Terra Santa, legando idealmente e concretamente monasteri, eremi, borghi e sentieri battuti dal Poverello d’Assisi.

Va oltre il semplice pellegrinaggio, diventando un vero e proprio ecosistema culturale che si muove unendo la ricerca accademica, la valorizzazione del patrimonio storico e spirituale legato al francescanesimo, e naturalmente i cammini fisici, che attraversano paesaggi mozzafiato, borghi millenari e luoghi di forte impatto emotivo.

Con epicentro ad Assisi, il progetto coinvolge oggi dodici Paesi ed è supportato da un network internazionale in costante espansione. Perché l’eredità di Francesco, fatta di pace, dialogo, amore per il creato e attenzione all’altro, parla ancora forte e chiaro all’Europa contemporanea.

Il progetto è stato presentato lo scorso settembre al Forum consultivo del Consiglio d’Europa a Visegrad, in Ungheria, davanti a oltre 350 stakeholder europei. A novembre, la study visit di valutazione ha confermato l’eccellenza del percorso, riconoscendone l’alto valore educativo, oltre a quello culturale e turistico.

Il Consiglio d’Europa, che promuove con i suoi itinerari la coesione tra popoli, la sostenibilità ambientale e i diritti umani, ha così accolto a pieno titolo Le Vie di San Francesco tra i suoi prestigiosi Itinerari Culturali, accanto a cammini storici come la Via Francigena e il Cammino di Santiago.

L’importanza del riconoscimento

A sottolineare il valore simbolico e strategico dell’ingresso tra gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa è Marco Villani, vicesegretario alla Presidenza del Consiglio, che ha ricordato come questa sia una vittoria condivisa.

Come riportato dal comunicato stampa ufficiale, Marco Villani ha dichiarato: “Il riconoscimento dell’Itinerario culturale Le Vie di San Francesco da parte del Consiglio d’Europa rappresenta un traguardo di grande valore per il nostro Paese e per il sistema delle autonomie locali e culturali che hanno contribuito a costruirlo. È un risultato che premia un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione del patrimonio identitario, sulla promozione del dialogo interculturale e sulla capacità di attivare reti territoriali.”

Per Mons. Paolo Giulietti, presidente dell’Associazione Saint Francis Way, il riconoscimento europeo non è solo il punto d’arrivo di un lungo impegno collettivo, ma anche un potente punto di partenza sottolineando come serva, oggi più che mai, un’ispirazione che ci guidi.

L’itinerario vivo è un’esperienza che fa toccare con mano i valori della figura religiosa rendendo il messaggio più accessibile e coinvolgente, soprattutto per le nuove generazioni.

In un’epoca come quella attuale, la figura di Francesco d’Assisi torna a parlarci con forza. Il suo messaggio attraversa secoli e confini, trasformando un’esperienza personale in un patrimonio collettivo. E oggi, grazie a questo riconoscimento europeo, quel messaggio cammina ancora più lontano.