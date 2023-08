Viaggiare è una priorità per i più giovani: lo studio

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Organizzare un viaggio alla scoperta del mondo, preparare i bagagli e poi partire: cosa c’è di più bello ed emozionante? Sono tantissimi gli italiani che colgono ogni occasione per regalarsi una vacanza o un breve weekend fuori porta, anche a costo di tirare la cinghia su altro – soprattutto in tempi di rincari e inflazione alle stelle. E i più giovani? Anche loro amano viaggiare, e anzi la considerano una priorità. Ecco cosa ci rivela un nuovo studio.

Giovani e viaggi, questione di priorità

I giovani preferiscono risparmiare i loro soldi o spenderli? E quali sono le loro priorità? A queste domande hanno voluto rispondere gli esperti di Hype, un servizio di gestione digitale del denaro, con uno studio recentemente condotto sui loro utenti appartenenti alla fascia di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Analizzando l’utilizzo della funzione risparmi tra i ragazzi, l’indagine ha potuto valutare la propensione dei più giovani a mettere da parte i propri soldi e gli obiettivi più comuni per cui la maggior parte di loro decide di risparmiare.

Ne è emerso qualcosa di davvero molto interessante: solo il 10% degli utenti ha attivato la funzione risparmi, e per più della metà di questa percentuale l’obiettivo non è un progetto a lungo termine, bensì il semplice soddisfacimento dei bisogni quotidiani. C’è chi invece sogna un po’ più in grande e si impegna per mettere via del denaro. Il 26% dei ragazzi, infatti, ha come priorità quella di risparmiare per potersi concedere qualche viaggio – sorpassando nettamente il desiderio di acquistare un’automobile (12%) o di investire nella propria formazione scolastica (2%).

Le abitudini di viaggio dei più giovani

Viaggiare, dunque, è una priorità per i più giovani. Ma in che modo? Sono tantissimi i ragazzi che, pur avendo voglia di partire alla scoperta del mondo, devono fare i conti con un budget decisamente striminzito. Ci sono molte possibilità per regalarsi un’esperienza low cost, facendo un po’ di attenzione ed evitando i periodi più affollati. Ad esempio, la maggior parte di essi sceglie la formula della vacanza breve, optando per weekend fuori porta: le grandi capitali europee rimangono tra le mete preferite, ma stanno diventando sempre più apprezzate anche le città d’arte minori, spesso molto più convenienti e altrettanto affascinanti.

Un’altra modalità di viaggio molto amata dai più giovani è l’Interrail: girare l’Europa in treno con un pass ha solitamente prezzi abbordabili, e si può risparmiare tantissimo adattandosi un po’ – ad esempio, cercando sistemazione negli ostelli e scegliendo i mezzi pubblici per spostarsi. La “versione estiva” dell’Interrail è il pass per visitare le isole greche, un’ottima idea per godersi qualche giorno di mare (e che mare!) a tariffe veramente convenienti.

Senza andare troppo lontano, in Italia ci sono molte avventure alla portata di tutte le tasche. E c’è sempre la possibilità di condividere le spese con gli amici, partendo insieme per una vacanza all’insegna del divertimento. Questa tendenza di viaggio si è estesa a tutte le fasce d’età: molte famiglie decidono di affittare insieme appartamenti e persino ville lussuose dividendo i costi, per potersi concedere un’esperienza che altrimenti non si sarebbero potute permettere.