A ottobre 2025 la Luna del Raccolto stupirà tutti per le sue dimensioni e la particolare luminosità: quando e come osservarla in tutto il suo splendore

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Torna lo spettacolo della Superluna a incantare lo sguardo in tutta Italia. Viene chiamata anche Luna del Raccolto e sarà più grande del solito, offrendo uno spettacolo raro da ammirare per ben 3 notti.

Quando vedere la Superluna di ottobre

Dopo la Luna si Sangue che ha incantato l’Italia intera, arriva la prima Superluna dell’anno, che brillerà in tutto il suo splendore nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2025.

Apparirà molto più grande e anche più luminosa del normale. La causa? La sua posizione ravvicinata rispetto alla Terra. Si tratta infatti di un plenilunio che coincide con il perigeo lunare, ovvero il punto dell’orbita in cui la Luna è più vicina alla Terra. Una configurazione che farà apparire il disco lunare fino al 6% più grande e circa il 13% più luminoso di una tipica Luna Piena.

Quando vederla nel suo massimo splendore? Potremo osservare il plenilunio di ottobre 2025 esattamente alle 03:48 GMT di martedì 7 ottobre 2025, ma il realtà la Superluna sarà già spettacolare a partire dalla sera del 6 ottobre. Il momento migliore per osservarla è subito dopo il tramonto, quando la Luna sorge all’orizzonte e crea contrasti di incredibile suggestione.

La Luna del Raccolto 2025, inoltre, rimarrà visibile per più sere consecutive: l’occasione perfetta per gli appassionati e i curiosi che avranno l’opportunità di fotografarla al massimo della sua lucentezza in tante location diverse. Ma non è tutto, perché a rendere ancor più speciale questo evento astronomico ci pensa anche Saturno, che nella sera del 6 ottobre sarà visibile nelle vicinanze della Luna, regalando uno spettacolo unico e affascinante.

Perché si chiama Luna del Raccolto

La Superluna di ottobre 2025 è speciale anche per il suo stretto legame con le tradizioni: la “Harvest Moon” prende infatti il nome dalla funzione storica di illuminare le notti dei raccolti autunnali già dai nativi americani, un periodo dell’anno che oggi viene celebrato dando vita a ricorrenze, feste e sagre in Italia, in Europa e nel resto del mondo. Eventi che celebrano i prodotti enogastronomici, che rappresentano le eccellenze e le tradizioni popolari più profonde.

Come osservare la Superluna di ottobre

L’eccezionale luminosità della Luna tra il 6 e il 7 ottobre 2025 può essere notata a occhio nudo, ma se il cielo è particolarmente scuro. Per questo motivo è consigliabile osservarla fuori dalle città e dai centri abitati, prediligendo campagne, colline, spiagge e montagne libere da inquinamento luminoso.

Gli appassionati potranno utilizzare un binocolo o un piccolo telescopio per vederne i crateri e le sfumature, oppure ci si può semplicemente godere la vista a occhio nudo.

Per osservare le sue dimensioni maggiori rispetto al normale, il momento ideale è quando il satellite si trova basso sull’orizzonte, perché l’illusione ottica lo fa sembrare ancora più grande: questo effetto è chiamato “illusione lunare”. I momenti migliori coincidono quindi con il suo sorgere e il suo tramontare.

Le prossime Superlune del 2025

La Superluna di ottobre, che segna l’inizio della stagione dei pleniluni autunnali, non sarà l’unica del 2025. A illuminare i cieli ci saranno anche altre due Superlune: quella del 5 novembre (chiamata Superluna del Castoro) e quella del 5 dicembre (soprannominata Superluna Fredda).